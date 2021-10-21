Израиль и Южная Корея объединяют усилия для производства дронов-камикадзе следующего поколения

Компании подписали между собой меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместное развитие барражирующих боеприпасов.

Korea Aerospace Industries (KAI) и Israel Aerospace Industries (IAI) подписали меморандум о взаимопонимании по программе барражирующих боеприпасов для максимальной эффективности в противовоздушной обороне от противника. Об этом сообщает Defense News.

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Соглашение было подписано 20 октября на выставке аэрокосмической и оборонной выставки ADEX-2021 в Сеуле. Декларацией стороны заявляют о совместном производстве барражирующих боеприпасов (дронов-камикадзе).

Компании планируют возглавить развитие будущих беспилотников для удовлетворения различных потребностей клиентов.

"С целью возглавить будущее беспилотных летательных аппаратов мы стремимся разрабатывать технологии беспилотных летательных аппаратов следующего поколения", — заявил Чан Хон-хан из KAI.

Сообщается, что система вооружения нового класса будет применяться против особо чувствительных и движущихся целей. Барражирующие боеприпасы будут совмещать в себе возможности ракет и дронов по поиску, идентификации и атаке целей.

Что такое барражирующий боеприпас?

[ + – ] Барражирующий боеприпас Warmate

Барражирующий боеприпас или дрон-камикадзе — это вид беспилотников, которые способны выявлять и поражать цель самостоятельно. В основном для уничтожения целей они пикируют ее подобно управляемой ракете. Именно поэтому их называют дронами-камикадзе. Часто такие беспилотники малых размеров, поэтому с ними трудно бороться традиционными средствами ПВО.

Напомним, в Турции создали дрон-камикадзе для уничтожения вражеских БПЛА. Он будет действовать в рамках единой системы, охраняя объекты критической инфраструктуры.

Ранее украинская компания UkrspecSystems представила дрон-камикадзе RAM II.