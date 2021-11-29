Дрон + протитанковий гранатомет: у Норвегії створили незвичайний безпілотник (відео)

Установка 66-мм гранатомета дозволяє суттєво розширити спектр застосування дрону без ризику для життя військових. Снаряд здатний уразити танк, запускаючи на нього снаряд зверху.

Норвезька компанія Nammo створила дрон із протитанковим гранатометом М72 LAW. Про це повідомляє Army Recognition.

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Нова концепція передбачає встановлення легкого протитанкового гранатомету калібром 66-мм. В результаті розробникам вдалося створити гнучку і потужну протитанкову зброю, якою можна керувати дистанційно.

Стандартний варіант М72 LAW здатний вести вогонь із максимальною ефективною дальністю близько 350 метрів, а установка гранатомета на дрон суттєво її розширює. При звичайному використанні вести вогонь із гранатомета потрібно з плеча оператора.

Схрестивши дрон із гранатометом компанії, за фактом вдалося створити зброю з варіантом атаки зверху проти важкоброньованих цілей, аж до танків. Таким чином, оператор гранатомета не ризикує своїм життям.

[ + – ] Знищення мінівена з дрону Фото: скриншот

Зараз пряма відеотрансляція з камер на дроні передається назад оператору. Максимальна дальність дії близько 3-4 кілометрів, але з покращеним рівнем сигналу компанія розраховує отримати дальність до 50 км.

Нагадаємо, у США схрестили дрон-камікадзе з безпілотником для підвищення часу експлуатації в повітрі та з точнішим наведенням на ціль.

Фокус повідомляв, що у 2022 році в Україні стартують випробування дрону-камікадзе "Грім", який також доставляється до мети дроном.