Швеція почала постачання Естонії та Латвії протитанкових гранатометів Carl Gustaf (фото)

Найновіша модифікація гранатомета була випущена в 2014 році, країни Балтії стали двома з 14 країн, які мають їх на озброєнні.

Шведська компанія SAAB розпочала постачання протитанкових гранатометів Carl Gustaf M4 в армію Естонії та Латвії. Про це повідомляє Army Recognition.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Контракт між виробником і Міноборони двох країн був підписаний у червні 2019 року. Закупівлі проводилися через Агентство оборонних ресурсів. Естонія з Латвією стали двома з 14 країн, які замовили Carl Gustaf M4 у новітній модифікації.

Carl Gustaf M4 представили в жовтні 2014 року. Гранатомет здатний вести вогонь трьома типами бронебійних гранат для руйнування будівель і транспорту та нейтралізації живих сил. Також є димові й освітлювальні гранати. Модифікація дозволила зробити гранатомет легшим і коротшим, ніж попередні варіанти.

[ + – ] Carl Gustaf M4 Фото: Вiкiпедiя

Осколково-фугасний протитанковий боєприпас може пробивати до 400 мм катаної гомогенної броні. Граната з тандемною кумулятивною бойовою частиною вже до 500 мм броні за динамічним захистом.

Швидкострільність — 6 пострілів за хвилину

Дальність стрільби — 400 метрів по танках і 700 м по будинках, деякі типи боєприпасів мають ракетний прискорювач, що дозволяє уражати цілі на дистанції до 1 км.

Нагадаємо, в Норвегії розробили незвичайний безпілотник, поєднаний із дроном і протитанковим гранатометом.

Раніше в Естонії військові та прикордонники почали зміцнювати кордон із Росією.