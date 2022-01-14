Українські льотчики розпочали інтенсивну підготовку (фото)

Авіабригади розпочали інтенсивну льотну підготовку на базових і оперативних аеродромах по всій Україні.

Бригади тактичної авіації Повітряних сил України відбулися планові льотні зміни. Вдень і вночі військові літали в складних метеоумовах, повідомляє Арміяінформ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За тиждень льотчики відпрацювали одинадцять змін, подолавши загалом понад 200 годин на різних типах літаків: Су-24, Су-25, Су-27, МіГ-29 та Л-39.

[ + – ] Пілоти здійснили планові польоти

[ + – ] Пілоти робили маневри за будь-якої погоди

"У таких умовах успіх виконання бойових завдань залежить від професійної та злагодженої роботи всіх підрозділів забезпечення та наземних служб", — йдеться в повідомленні.

Наступного тижня розпочнеться інтенсивна льотна підготовка молодих пілотів, які минулого року закінчили навчання в Харківському національному університеті Повітряних Сил.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві пройшли показові польоти авіації ЗСУ й НАТО.

Напередодні ЗСУ показали відео тренувальних стрільб українських військових із протитанкових комплексів Javelin.