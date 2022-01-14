"Навчають вбивати росіян": ЦРУ тренує український спецназ для відбиття атаки РФ, — ЗМІ

За інформацією Yahoo News, у США навчають бійців CCО для організації опору Росії. Програма працює вже 8 рік.

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) займається секретною програмою підготовки українських Сил спеціальних операцій (ССО) та інших співробітників розвідки. Про це виданню Yahoo News повідомили 5 джерел серед колишніх співробітників розвідки та нацбезпеки, знайомих із програмою.

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Стверджується, що ЦРУ проводить підготовку українських військових із 2014 року на невідомому об'єкті на півдні США. Бійці можуть зіграти вирішальну роль у відображенні можливого вторгнення Росії. Її створила адміністрація експрезидента Барака Обами, а за адміністрації Дональда Трампа програму розширили. Нинішнє керівництво країни, як пишуть журналісти, продовжило та доповнило її.

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Як повідомили джерела видання, до 2015 року учасники наземного відділення ЦРУ почали виїжджати до зони ООС для консультації українських військових. Навчання враховувало:

поводження з вогнепальною зброєю;

методи маскування;

наземну навігацію;

прикриття та переміщення;

розвідку та низку інших елементів.

За словами колишнього чиновника, навчання враховували "тактичні елементи", які зміцнили б здатність України дати відсіч росіянам. Інше джерело висловилося жорсткіше про програму.

"Сполучені Штати навчають повстанців", — заявив ексспівробітник ЦРУ, додавши, що програма навчила українців "вбивати росіян".

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Але у виданні пишуть, що програма, мабуть, ніколи офіційно не була спрямована на підготовку до повстанського руху. Але враховувала навчання, яке можна було використовувати для цієї мети, наприклад, підтримка захищеного зв'язку в тилу ворога або в умовах радіоелектронної боротьби.

Зазначається, що програма за весь час була дуже ефективною та допомогла "переламати ситуацію" на полі бою.

"Якщо росіяни зроблять нове вторгнення, знайдуться люди, які зроблять їхнє життя нестерпним", — сказав колишній високопоставлений співробітник розвідки. Воєнізовані формування, що пройшли підготовку до ЦРУ, "організують опір", використовуючи отриману спеціальну підготовку.

Окремо у виданні пишуть про те, що в ЦРУ турбувалися про російських "кротів" в українській армії, тому кандидатів дуже ретельно відбирали. Були випадки, коли українських військових відправляли назад в Україну за зберігання несанкціонованих електронних пристроїв. Також випускники програми ставали жертвами вбивств. Зокрема, наведено приклад командира спецпідрозділу військової розвідки полковника Максима Шаповала. Він був підірваний у своїй машині вибуховим пристроєм. Ймовірно, в РФ обізнані про наявність такої програми.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, Росії потрібний лише привід для вторгнення в Україну. Також американські сенатори розробили "Акт про захист суверенітету України", який передбачає екстрену допомогу в разі вторгнення РФ.