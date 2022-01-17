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Военный Фокус Российско-украинская война

Нацгвардия провела учения у границ: бойцов тренировали "выживать" при атаке противника (фото)

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учения, Нацгвардия, МВД
на Востоке Украины прошли военные учения

В учениях участвовали бойцы с четырех областей. Их тренировали противостоять любому виду атаки противника.

Бойцы Нацгвардии на Востоке провели учения в четырех пограничных областях, в ходе которых тренировались противостоять агрессии, диверсиям и террористическим угрозам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Нацгвардейцы из четырех областей — Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской развернули пункты управления войсками, обустроили и замаскировали позиции. Учения длились неделю.

Бойцы учились "выживать" при возможном нападении авиации противника, артиллерии и беспилотников.

Учения в Приазовье, где вероятно нападение противника, особо актуальны сейчас, говорит командир воинской части 3051, подполковник Евгений Казанцев. По его словам, в этом регионе растет угроза с суши и моря.

военные учения, Нацгвардия, нападение России
учения Нацгвардейцев
военные учения, Нацгвардия, нападение России
учения Нацгвардейцев
военные учения, Нацгвардия, нападение России
учения Нацгвардейцев
военные учения, Нацгвардия, нападение России
военные учения, Нацгвардия, нападение России
военные учения, Нацгвардия, нападение России

Напомним, недавно бойцы и командиры "Азова" отработали приведение гарнизонов в высшую боевую готовность.

Немного ранее Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы.