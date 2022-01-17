Нацгвардия провела учения у границ: бойцов тренировали "выживать" при атаке противника (фото)

В учениях участвовали бойцы с четырех областей. Их тренировали противостоять любому виду атаки противника.

Бойцы Нацгвардии на Востоке провели учения в четырех пограничных областях, в ходе которых тренировались противостоять агрессии, диверсиям и террористическим угрозам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Нацгвардейцы из четырех областей — Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской развернули пункты управления войсками, обустроили и замаскировали позиции. Учения длились неделю.

Бойцы учились "выживать" при возможном нападении авиации противника, артиллерии и беспилотников.

Учения в Приазовье, где вероятно нападение противника, особо актуальны сейчас, говорит командир воинской части 3051, подполковник Евгений Казанцев. По его словам, в этом регионе растет угроза с суши и моря.

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Напомним, недавно бойцы и командиры "Азова" отработали приведение гарнизонов в высшую боевую готовность.

Немного ранее Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы.