Украинские бойцы отвоевывали у "врага" Чернобыльскую зону (фото, видео)

На учениях бойцы тренировались сдерживать наступление врага и помогать населению эвакуироваться.

В городе Припять, что в Киевской области, начались масштабные военные учения с участием бойцов Нацгвардии, Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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В ходе учений участники – нацгвардейцы, спасатели и правоохранители отработали слаженность подразделений системы Министерства внутренних дел при выполнении задач по обороне населенного пункта, тактике ведения боевых действий в урбанизированной местности, а также ликвидации их последствий.

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Нацгвардейцы и подразделения МВД занимались борьбой с условным врагом и "защитой" города, а полицейские со спасателями должны были обеспечить эвакуацию населения.

Была запланирована отработка нескольких тактических эпизодов – воздушной разведки, ведение уличных боев, уничтожение бронированной техники условного противника, штурм здания и т.д.

На учениях присутствовали дипломаты и пресс-атташе военных ведомств из разных стран. Также на месте были главы МВД и Минобороны — Денис Монастырский и Алексей Резников.

Напомним, 2 февраля вблизи админграницы с Крымом прошли учения Вооруженных сил Украины с реактивными системами залпового огня "Ураган".

Еще ранее бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины провели тренировку по беспарашютному десантированию с борта вертолета Ми-8.