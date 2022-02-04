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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские бойцы отвоевывали у "врага" Чернобыльскую зону (фото, видео)

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нацгвардия, учения, бойцы, гсчс
военные учения

На учениях бойцы тренировались сдерживать наступление врага и помогать населению эвакуироваться.

В городе Припять, что в Киевской области, начались масштабные военные учения с участием бойцов Нацгвардии, Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В ходе учений участники – нацгвардейцы, спасатели и правоохранители отработали слаженность подразделений системы Министерства внутренних дел при выполнении задач по обороне населенного пункта, тактике ведения боевых действий в урбанизированной местности, а также ликвидации их последствий.

мвд, учения, военные
учения в Припяти
мвд, учения, военные
учения в Припяти
мвд, учения, военные
учения в Припяти
мвд, учения, военные
учения в Припяти
мвд, учения, военные
учения в Припяти
мвд, учения, военные
учения в Припяти
мвд, учения, военные
учения в Припяти
мвд, учения, военные
учения в Припяти
мвд, учения, военные
учения в Припяти
мвд, учения, военные
учения в Припяти
мвд, учения, военные
мвд, учения, военные
мвд, учения, военные
мвд, учения, военные
мвд, учения, военные
мвд, учения, военные
мвд, учения, военные
мвд, учения, военные
мвд, учения, военные
мвд, учения, военные

Нацгвардейцы и подразделения МВД занимались борьбой с условным врагом и "защитой" города, а полицейские со спасателями должны были обеспечить эвакуацию населения.

Была запланирована отработка нескольких тактических эпизодов – воздушной разведки, ведение уличных боев, уничтожение бронированной техники условного противника, штурм здания и т.д.

На учениях присутствовали дипломаты и пресс-атташе военных ведомств из разных стран. Также на месте были главы МВД и Минобороны — Денис Монастырский и Алексей Резников.

Напомним, 2 февраля вблизи админграницы с Крымом прошли учения Вооруженных сил Украины с реактивными системами залпового огня "Ураган".

Еще ранее бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины провели тренировку по беспарашютному десантированию с борта вертолета Ми-8.