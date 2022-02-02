Учения ВСУ с реактивными системами залпового огня "Ураган" прошли у границ Крыма (видео)

Расчеты, управляющие установками залпового огня, тренировались в условиях, максимально приближенных к боевым

Вооруженные силы Украины использовали реактивные системы залпового огня "Ураган", чтобы отработать развертывание расчетов на огневых позициях, и наведение установок на условного противника, сообщила пресс-служба ВСУ.

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Учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Это были плановые тренировки, которые проходили неподалеку от административной границы с временно оккупированной АР Крым.

Участие в подобных учениях отрабатывает у военнослужащих определенный алгоритм действий. Сюда входит боевая работа на позиции во время ведения огня, выполнение команд на открытие огня, а также действий при осуществлении внутреннего позиционного маневра и при оставлении огневой позиции, — рассказал командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, хорошо отработали свою часть и войска, выполнявшие на учениях функцию прикрытия. Украинские артиллерийские части были прикрыты во время стрельбы с воздуха средствами ПВО, а когда оставили свои позиции, их прикрывала дымовая завеса.

Учения, которые мы наблюдали сегодня, показали готовность украинских военнослужащих своевременно отреагировать на любую угрожающую ситуацию, чтобы защитить свою страну и ее жителей, подчеркнул Наев.

В конце января украинские артиллеристы провели тактико-специальное обучение военнослужащих в подразделениях гаубиц "Мста-Б" в Херсонской области недалеко от административной границы с Крымом. Они корректировали обстрел условного противника с помощью информации, поступающей от операторов беспилотных летательных аппаратов.

В ходе учений украинские военные отрабатывали сценарий, в ходе которого условный противник вторгся на украинскую землю, после чего начал продвижение в сторону наших подразделений. Его войска находились на момент открытия огня на расстоянии 20 км.

Ранее Фокус сообщал, что в ВСУ провели первые стрельбы из американских гранатометов SMAW-D. На обучение первой группы украинских инструкторов ушло два дня. Гранатометы были поставлены Украине США в рамках дополнительной помощи на $200 млн.

Незадолго до этого на позиции ВСУ пыталась проникнуть вражеская диверсионная группа в Луганской области. Но отступила, поняв, что ее раскрыли.