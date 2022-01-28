На границе с Крымом начались учения ВСУ с применением гаубиц (фото)
Украинские бойцы отрабатывали сценарий вторжения противника на украинскую землю. При этом враг якобы продвигался к нашим позициям и находился на расстоянии 20 километров.
Артиллерийские подразделения гаубиц "Мста-Б" провели учения в Херсонской области в районе Перекопского перешейка. Для улучшения наведения артиллерии на условные цели бойцы использовали сведения, которые сообщали операторы беспилотников, сообщает "Суспильне", ссылаясь на информацию Командования объединенных сил ВСУ.
Легенда военных учений была такой: противник вторгся на украинскую территорию, и начал продвижение к позициям украинских войск, находясь от них на расстоянии 20 километров.
Задача учений состояла в том, чтобы артиллеристы улучшили свои практические навыки, и могли максимально эффективно рассчитывать координаты целей, на которые наводят свои гаубицы.
По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, тренировки артиллеристов завершились успешно. В настоящее время, украинская разведка пристально следит за ситуацией на границе с оккупированной Россией территорией, добавил Наев.
Ранее Фокус сообщал, что вражеская диверсионная группа пыталась проникнуть на позиции ВСУ. Ее заметили украинские военнослужащие и диверсантам пришлось отступить на оккупированную территорию.
НПО "Практика" продемонстрировало командованию ВСУ новый броневик украинского производства — "Козак-7". Автомобиль предназначен для боя в городских условиях, может выпускаться в различных комплектациях: как штабная машина, пункт управления, противотанковый комплекс, медицинское бронированное авто. В настоящее время бронеавтомобили поставляются на экспорт, но могут быть выпущены и для ВСУ, чьи представители высказали предварительную заинтересованность в таком приобретении.
Украинские бойцы учатся обращаться с противотанковыми ракетными комплексами британского производства NLAW. В среднем на обучение одного военнослужащего обращению с этим оружием уходит от 5 до 7 дней. Гранатометы были поставлены Украине Великобританией в связи с усилением агрессии Российской Федерации, и с поступающими разведданными о готовности российских войск совершить вторжение на украинскую территорию.