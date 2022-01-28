На границе с Крымом начались учения ВСУ с применением гаубиц (фото)

Украинские бойцы отрабатывали сценарий вторжения противника на украинскую землю. При этом враг якобы продвигался к нашим позициям и находился на расстоянии 20 километров.

Артиллерийские подразделения гаубиц "Мста-Б" провели учения в Херсонской области в районе Перекопского перешейка. Для улучшения наведения артиллерии на условные цели бойцы использовали сведения, которые сообщали операторы беспилотников, сообщает "Суспильне", ссылаясь на информацию Командования объединенных сил ВСУ.

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Легенда военных учений была такой: противник вторгся на украинскую территорию, и начал продвижение к позициям украинских войск, находясь от них на расстоянии 20 километров.

[ + – ] Прицельная стрельба гаубиц на 20 км

Задача учений состояла в том, чтобы артиллеристы улучшили свои практические навыки, и могли максимально эффективно рассчитывать координаты целей, на которые наводят свои гаубицы.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, тренировки артиллеристов завершились успешно. В настоящее время, украинская разведка пристально следит за ситуацией на границе с оккупированной Россией территорией, добавил Наев.

Ранее Фокус сообщал, что вражеская диверсионная группа пыталась проникнуть на позиции ВСУ. Ее заметили украинские военнослужащие и диверсантам пришлось отступить на оккупированную территорию.

[ + – ] Развертывание гаубиц "Мста-Б"

НПО "Практика" продемонстрировало командованию ВСУ новый броневик украинского производства — "Козак-7". Автомобиль предназначен для боя в городских условиях, может выпускаться в различных комплектациях: как штабная машина, пункт управления, противотанковый комплекс, медицинское бронированное авто. В настоящее время бронеавтомобили поставляются на экспорт, но могут быть выпущены и для ВСУ, чьи представители высказали предварительную заинтересованность в таком приобретении.

Украинские бойцы учатся обращаться с противотанковыми ракетными комплексами британского производства NLAW. В среднем на обучение одного военнослужащего обращению с этим оружием уходит от 5 до 7 дней. Гранатометы были поставлены Украине Великобританией в связи с усилением агрессии Российской Федерации, и с поступающими разведданными о готовности российских войск совершить вторжение на украинскую территорию.