На позиции ВСУ пыталась проникнуть вражеская ДРГ, - штаб ООС

Инцидент произошел в Луганской области, враг подошел вплотную к позициям украинских военных.

В вечерней сводке о ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил сообщили, что в Луганской области диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась проникнуть на позиции ВСУ. Об этом указано в сообщении штаба ООС в Facebook.

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В Луганской области в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад ВСУ, личным составом была выявлена диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть на позиции Вооруженных сил.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", — подчеркнули в сводке.

Вместе с этим с начала суток на Донбассе погибших и раненых нет. Все рубежи украинских военных остаются неизменными.

Напомним, на Донбассе СБУ задержали разведчика оккупантов, который "сбежал от кураторов из России". Он бежал с с неподконтрольной Украине территории по причине издевательств со стороны сослуживцев.

Ранее бойцы ВСУ задержали пьяного боевика из ОРДЛО , который пришел на позиции ООС в полной экипировке.