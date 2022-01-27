На позиції ЗСУ намагалася проникнути ворожа ДРГ, — штаб ООС

Інцидент стався на Луганщині, ворог підійшов впритул до позицій українських військових.

У вечірньому зведенні про ситуацію в зоні проведення Операції об'єднаних сил повідомили, що на Луганщині диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) спробувала проникнути на позиції ЗСУ. Про це зазначено у повідомленні штабу ООС у Facebook.

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У Луганській області у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад ЗСУ, особовим складом було виявлено диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути на позиції Збройних сил.

"Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил ворог відмовився від своїх намірів і відступив на тимчасово окуповану територію", — наголосили у зведенні.

Водночас із початку доби на Донбасі загиблих та поранених немає. Усі рубежі українських військових залишаються незмінними.

Нагадаємо, на Донбасі СБУ затримала розвідника окупантів, який "утік від кураторів із Росії". Він утік з непідконтрольної Україні території через знущання з боку товаришів по службі.

Раніше бійці ЗСУ затримали п'яного бойовика з ОРДЛО, який прийшов на позиції ООС у повному екіпіруванні.