На кордоні з Кримом розпочалися навчання ЗСУ із застосуванням гаубиць (фото)
Українські бійці відпрацьовували сценарій вторгнення ворога на українську землю. При цьому ворог нібито просувався до наших позицій і знаходився на відстані 20 кілометрів.
Артилерійські підрозділи гаубиць "Мста-Б" провели навчання у Херсонській області в районі Перекопського перешийку. Для покращення наведення артилерії на умовні цілі бійці використали відомості, які повідомляли оператори безпілотників, повідомляє "Суспільне", посилаючись на інформацію Командування об'єднаних сил ЗСУ.
Легенда військових навчань була такою: противник вторгся на українську територію і почав просування до позицій українських військ, перебуваючи від них на відстані 20 кілометрів.
Завдання навчань полягало в тому, щоб артилеристи покращили свої практичні навички і могли максимально ефективно розраховувати координати цілей, на які наводять свої гаубиці.
За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, тренування артилеристів завершилися успішно. Наразі українська розвідка уважно стежить за ситуацією на кордоні з окупованою Росією територією, додав Наєв.
Раніше Фокус повідомляв, що ворожа диверсійна група намагалася потрапити на позиції ЗСУ. Її помітили українські військовослужбовці та диверсантам довелося відступити на окуповану територію.
НВО "Практика" продемонструвало командуванню ЗСУ новий броньовик українського виробництва — "Козак-7 ". Автомобіль призначений для бою в міських умовах, може випускатися в різних комплектаціях як штабна машина, пункт управління, протитанковий комплекс, медичне броньоване авто. Наразі бронеавтомобілі поставляються на експорт, але можуть бути випущені й для ЗСУ, представники яких висловили попередню зацікавленість у такому придбанні.
Українські бійці вчаться поводитися з протитанковими ракетними комплексами британського виробництва NLAW. Здебільшого на навчання одного військовослужбовця поводження з цією зброєю йде від 5 до 7 днів. Гранатомети були поставлені Україні Великобританією у зв'язку з посиленням агресії Російської Федерації, і з розвідданими, що надходять, про готовність російських військ здійснити вторгнення на українську територію.