На кордоні з Кримом розпочалися навчання ЗСУ із застосуванням гаубиць (фото)

Українські бійці відпрацьовували сценарій вторгнення ворога на українську землю. При цьому ворог нібито просувався до наших позицій і знаходився на відстані 20 кілометрів.

Артилерійські підрозділи гаубиць "Мста-Б" провели навчання у Херсонській області в районі Перекопського перешийку. Для покращення наведення артилерії на умовні цілі бійці використали відомості, які повідомляли оператори безпілотників, повідомляє "Суспільне", посилаючись на інформацію Командування об'єднаних сил ЗСУ.

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Легенда військових навчань була такою: противник вторгся на українську територію і почав просування до позицій українських військ, перебуваючи від них на відстані 20 кілометрів.

[ + – ] Прицільна стрільба гаубиць на 20 км.

Завдання навчань полягало в тому, щоб артилеристи покращили свої практичні навички і могли максимально ефективно розраховувати координати цілей, на які наводять свої гаубиці.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, тренування артилеристів завершилися успішно. Наразі українська розвідка уважно стежить за ситуацією на кордоні з окупованою Росією територією, додав Наєв.

Раніше Фокус повідомляв, що ворожа диверсійна група намагалася потрапити на позиції ЗСУ. Її помітили українські військовослужбовці та диверсантам довелося відступити на окуповану територію.

[ + – ] Розгортання гаубиць "Мста-Б"

НВО "Практика" продемонструвало командуванню ЗСУ новий броньовик українського виробництва — "Козак-7 ". Автомобіль призначений для бою в міських умовах, може випускатися в різних комплектаціях як штабна машина, пункт управління, протитанковий комплекс, медичне броньоване авто. Наразі бронеавтомобілі поставляються на експорт, але можуть бути випущені й для ЗСУ, представники яких висловили попередню зацікавленість у такому придбанні.

Українські бійці вчаться поводитися з протитанковими ракетними комплексами британського виробництва NLAW. Здебільшого на навчання одного військовослужбовця поводження з цією зброєю йде від 5 до 7 днів. Гранатомети були поставлені Україні Великобританією у зв'язку з посиленням агресії Російської Федерації, і з розвідданими, що надходять, про готовність російських військ здійснити вторгнення на українську територію.