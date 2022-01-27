НВО "Практика" показали новий броньовик "Козак-7" керівництву ЗСУ (фото)

Автомобіль призначений для ведення бойових дій за умов міської забудови. Він швидший і легший порівняно з "Козаком-2М1", який постачають до армії.

Науково-виробниче об'єднання "Практика" представила керівництву Збройних сил Україну нову розробку — броньована бойова колісна машина "Козак-7". Про це повідомляє Defense Express.

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25 січня керівництву ЗСУ "Ліга оборонних підприємств" показала новий броньовик "Козак-7". Машину розробили на замовлення іноземного замовника. До розробки були найсучасніші вимоги до машин у цьому класі. Насамперед вони призначені для ведення бойових дій в умовах міської забудови.

[ + – ] Козак-7 виготовили на замовлення іноземного замовника Фото: Facebook / НВО "Практика"

У НВО "Практика" вважають, що подібний автомобіль міг би знайти своє застосування і у Збройних Силах України. Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою підтвердили зацікавленість у бронеавтомобілі.

[ + – ] Салон Козака-7 вміщує 9 осіб замість 8 у Козака 2М1 Фото: Facebook / НВО "Практика"

Потужностей підприємства достатньо, щоб виготовляти 150-200 машин подібного класу на рік, а за необхідності ще більше. Зазначається, що за 2021 рік було вироблено 150 одиниць автомобілів на експорт і для внутрішнього ринку.

Повідомляється, що "Козак-7" має кілька переваг над "Козаком-2М1", який поставляється до армії. Насамперед він дешевший, має вищі динамічні показники, а також спрощену технологію виробництва. На базі Козака-7 можна створити командно-штабну машину, пункти управління, протитанковий комплекс, медичну або інші.

[ + – ] "Козак-7" та "Козак 2М1" на задньому плані Фото: Facebook / НВО "Практика"

Порівняння характеристик "Козак-7" та "Козак 2М1":

Повна Маса – 11,8 тонни проти 15 тонн у Козака 2М1;

Потужність — 390 к.с. проти 279 к.с;

Коробка передач — автоматична проти ручної 2М1;

Максимальна швидкість — 150 км/год проти 110 км/год;

Балістична зажитка — однакова, по 6 кг ПЗСА-5;

Кількість місць – 9 проти 8.

Після демонстрації розробки військовим автомобіль відправиться на виставку World Defense Show в Саудівську Аравію.

Нагадаємо, українські броньовики "Козак-2М1" оснастили турецькими бойовими модулями Sarp. Про розробку "Козака-7" стало відомо у квітні 2021 року. Броньовик виготовляють на шасі Ford-F550.