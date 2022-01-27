НПО "Практика" показали новый броневик "Козак-7" руководству ВСУ (фото)

Автомобиль предназначен для ведения боевых действий в условиях городской застройки. Он более быстрый и легкий в сравнении с "Козаком-2М1", который поставляют в армию.

Научно-производственное объединение "Практика" представила руководству Вооруженных сил Украину новую разработку — бронированная боевая колесная машина "Козак-7". Об этом сообщает Defense Express.

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25 января руководству ВСУ "Лига оборонных предприятий" показала новый броневик "Козак-7". Машину разработали по заказу иностранного заказчика. К разработке были самые современные требования для машин в этом классе. В первую очередь они предназначены для ведения боевых действий в условиях городской застройки.

[ + – ] Козак-7 изготовили под заказ иностранного заказчика Фото: Facebook / НВО "Практика"

В НПО "Практика" считают, что подобный автомобиль мог бы найти свое применение и в Вооруженных силах Украины. Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой подтвердили заинтересованность в бронеавтомобиле.

[ + – ] Салон Козака-7 вмещает 9 человек вместо 8 у Козака 2М1 Фото: Facebook / НВО "Практика"

Мощностей предприятия достаточно, чтобы изготовлять 150-200 машин подобного класса в год, а при необходимости — еще больше. Указывается, что за 2021 год было произведено 150 единиц автомобилей на экспорт и для внутреннего рынка.

Сообщается, что "Козак-7" имеет несколько преимуществ над "Козак-2М1", который поставляется в армию. В первую очередь он более дешевый, имеет более высокие динамические показатели, а также более упрощенную технологию производства. На базе "Козака-7" можно создать командно-штабную машину, пункта управления, противотанковый комплекс, медицинскую или другие.

[ + – ] "Козак-7" и "Козак 2М1" на заднем плане Фото: Facebook / НВО "Практика"

Сравнение характеристик "Козак-7" и "Козак 2М1":

Полная Масса — 11,8 тонны против 15 тонн у Козака 2М1;

Мощность — 390 л.с. против 279 л.с;

Коробка передач — автоматическая против ручной в 2М1;

Максимальная скорость — 150 км/ч против 110 км/ч;

Баллистическая зажита — одинаковая, по 6 кг ПЗСА-5;

Количество мест — 9 против 8.

После демонстрации разработки военным, автомобиль отправится на выставку World Defense Show в Саудовскую Аравию.

Напомним, украинские броневики "Козак-2М1" оснастили турецкими боевыми модулями Sarp. О разработке "Козака-7" стало известно в апреле 2021 года. Броневик изготавливают на шасси Ford-F550.