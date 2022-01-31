В ВСУ прошли первые стрельбы из американских гранатометов SMAW-D (фото)

На обучение бойцов ушло два дня. Гранатометы поставили Украине США в рамках дополнительной помощи на 200 млн долларов.

На базе 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного подготовили первую группу инструкторов по применению одноразовых гранатометов М141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D). Об этом сообщает АрміяInform.

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Указывается, что на обучение первых украинских инструкторов ушло два дня. Первая группа совершила практические стрельбы по мишеням на Международном центре миротворчества и безопасности Нацакадемии сухопутных войск Украины.

По словам солдата Александра Онищука, гранатомет легок в осваивании. На подготовку к стрельбе уходит мало времени. Если сравнивать его с украинскими аналогами, то у американского гранатомета выше эффективная дальность стрельбы.

Представитель Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Вооруженных сил полковник Николай Губень, заявил, что на следующей недели в учебный центр прибудет следующая группа из более 20 бойцов из разных военных частей, чтобы обрести навыками владения противобункерным гранатометом.

Напомним, 23 января стало известно, что в рамках помощи Украине передали многоцелевые гранатометы SMAW-D.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине провели первые пуски ракет из британских ракет NLAW, обучение продлилось 5 дней. Всего Великобритания передала около 2000 ПТРК NLAW для Украины.