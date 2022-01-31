У ЗСУ пройшли перші стрільби з американських гранатометів SMAW-D (фото)

На навчання бійців пішло два дні. Гранатомети поставили Україні США у межах додаткової допомоги на 200 млн доларів.

На базі 184 Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного підготували першу групу інструкторів із застосування одноразових гранатометів М141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D). Про це повідомляє АрміяInform.

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Вказується, що навчання перших українських інструкторів пішло два дні. Перша група здійснила практичні стрілянини по мішенях на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Нацаакадемії сухопутних військ України.

За словами солдата Олександра Онищука, гранатомет легкий в освоюванні. На підготовку до стрільби йде мало часу. Якщо порівнювати його з українськими аналогами, то в американського гранатомета вища ефективна дальність стрільби.

Представник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Збройних сил полковник Микола Губень заявив, що наступного тижня до навчального центру прибуде наступна група з понад 20 бійців із різних військових частин, щоб набути навичок володіння протибункерним гранатометом.

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що в межах допомоги Україні передали багатоцільові гранатомети SMAW-D.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні провели перші пуски ракет із британських ракет NLAW, навчання тривало 5 днів. Усього Великобританія передала близько 2000 ПТРК NLAW для України.