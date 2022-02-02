Навчання ЗСУ із реактивними системами залпового вогню "Ураган" пройшли біля кордонів Криму (відео)

Розрахунки, що управляють установками залпового вогню, тренувалися в умовах, максимально наближених до бойових.

Збройні сили України використали реактивні системи залпового вогню "Ураган", щоб відпрацювати розгортання розрахунків на вогневих позиціях та наведення установок на умовного противника, повідомила пресслужба ЗСУ.

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Навчання проходили за умов, максимально наближених до бойових. Це були планові тренування, які проходили неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованим АР Крим.

Участь у подібних навчаннях відпрацьовує у військовослужбовців певний алгоритм дій. Сюди входить бойова робота на позиції під час ведення вогню, виконання команд на відкриття вогню, а також дій під час здійснення внутрішнього позиційного маневру та при залишенні вогневої позиції, — розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, добре відпрацювали свою частину та війська, які виконували на навчаннях функцію прикриття. Українські артилерійські частини були прикриті під час стрілянини з повітря засобами ППО, а коли залишили свої позиції, їх прикривала димова завіса.

Навчання, які ми спостерігали сьогодні, показали готовність українських військовослужбовців своєчасно відреагувати на будь-яку загрозливу ситуацію, щоб захистити свою країну та її мешканців, наголосив Наєв.

Наприкінці січня українські артилеристи провели тактико-спеціальне навчання військовослужбовців у підрозділах гаубиць "Мста-Б" на Херсонщині неподалік адміністративного кордону з Кримом. Вони коригували обстріл умовного супротивника за допомогою інформації, що надходить від операторів безпілотних літальних апаратів.

Під час навчань українські військові відпрацьовували сценарій, за якого умовний супротивник вторгся на українську землю, після чого розпочав просування у бік наших підрозділів. Його війська перебували на момент відкриття вогню на відстані 20 км.

Раніше Фокус повідомляв, що у ЗСУ провели перші стрільби з американських гранатометів SMAW-D. На навчання першої групи українських інструкторів пішли два дні. Гранатомети було поставлено Україні США в рамках додаткової допомоги на $200 млн.

Незадовго до цього на позиції ЗСУ намагалася проникнути ворожа диверсійна група у Луганській області. Але відступила, зрозумівши, що її розкрили.