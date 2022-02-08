РФ активізувала вербування на своїй території для відправлення найманців на Донбас, — розвідка

За даними української розвідки, окупаційним адміністраціям ОРДЛО не вдається поповнювати свої лави місцевим населенням.

Командування Збройних сил РФ продовжує заходи щодо поповнення особовим складом окупантів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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За даними розвідки, результати агітаційної кампанії військових комісаріатів окупантів залишаються незадовільними. Місцевого населення виявилося замало. Тому, щоб поповнювати з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів, Росія активізувала набір найманців через мережу вербувальних центрів на території країни.

Жителям РФ пропонується проходити службу за контрактом на території ОРДЛО, приїжджаючи туди через непідконтрольні Україні ділянки кордону.

Водночас розвідники зазначають погіршення соціальної ситуації у населених пунктах, де знаходяться російські найманці. Пов'язують загострення ситуації з неодноразовими випадками сутичок між так званими добровольцями з місцевим населенням, зокрема із застосуванням зброї.

Нагадаємо, 4 лютого українська розвідка доповідала про потайне перекидання артилерії, танків і БПЛА окупантам на Донбас.

1 лютого розвідка інформувала про посилення окупантів ОРДЛО снайперськими парами та ПТРК. Водночас розвідники зазначали погіршення морально-психологічного стану окупаційних військ через постійний тиск із боку командирів.