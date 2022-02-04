РФ продовжує потай постачати на Донбас БПЛА й артилерію — розвідка

За даними ГУР МО, окрім уже здійснених поставок керівництво ОРДЛО подало заявки російському керівництву на додаткове постачання деталей та озброєння.

Командування Збройних сил Росії продовжує логістичне забезпечення окупантів на Донбасі, поставляючи паливо та техніку. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними розвідки, у січні Росія приховано завезла залізним та автомобільним транспортом у з'єднання та частини 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів до 9 тисяч тонн палива, кілька танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок (САУ), російські безпілотники та різні боєприпаси.

Крім цього наприкінці минулого місяця командування окупаційних військ направили до вищих органів управління Збройних сил РФ для комплектації додатковим озброєнням, а також на постачання запасних деталей для відновлення та ремонту військової техніки.

Нагадаємо, 1 лютого розвідка інформувала про посилення окупантів ОРДЛО снайперськими парами та ПТРК. Разом із цим розвідники зазначали зниження морально-психологічного стану окупаційних військ через постійний тиск із боку командирів.

28 січня повідомлялося, що окупанти активізували набір новобранців до своїх лав серед мирного населення під контролем російськими військовими з Південного військового округу.