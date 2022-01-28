Окупанти активізували набір новобранців до своїх лав серед мирного населення, — розвідка

За даними розвідників, усі заходи щодо набору людей контролюються російськими військовими з Південного військового округу.

Командування Збройних сил Росії посилює заходи щодо уникнення неукомплектованості особовим складом з'єднань і частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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За даними розвідки, з другої половини січня в окупованих районах Донецької та Луганської областей збільшено кількість агітаційних команд від підрозділів ворога для проведення рекрутингу серед мирного населення. Водночас представники російських комісаріатів окупаційних адміністрацій активізували роботу з приписним складом про підписання контракту на військову службу серед колишніх військових окупантів для їхнього "поневолення на військовій службі".

Усі заходи, як повідомляють у ГУР МО, проходять під контролем командування Південного військового округу Росії, які прибули на тимчасово окуповану територію для перевірки комплектацій окупаційних формувань.

Нагадаємо, у День зовнішньої розвідки України Зеленський закликав переходити "до наступальних дій". Українські спецслужби навчилися досить ефективно стримувати та протистояти зовнішній агресії.

Раніше повідомлялося, що РФ почала таємно завозити бронетехніку й артилерію окупантам на Донбасі. Перед цим розвідка рапортувала Росія посилила бойову підготовку артилерії окупантів на Донбасі.