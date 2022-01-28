Оккупанты активизировали набор новобранцев в свои ряды среди мирного населения, - разведка

По данным разведчиков, все мероприятия по набору людей контролируются российскими военными из Южного военного округа.

Командование Вооруженных сил России усиливает мероприятия по избежанию неукомплектованности личным составом соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным разведки, со второй половины января в оккупированных районах Донецкой и Луганской областях увеличено количество агитационных команд от подразделений врага для проведения рекрутинга среди мирного населения. Вместе с этим представители российских комиссариатов оккупационных администраций активизировали работу с приписным составом о подписании контракта на воинскую службу среди бывших военных оккупантов для их "порабощения на воинской службе".

Все мероприятия, как докладывают в ГУР МО, проходят под контролем командования Южного военного округа России, которые прибыли на временно оккупированную территорию для проверки комплектаций оккупационных формирований.

Напомним, в День внешней разведки Украины Зеленский призвал переходить "к наступательным действиям". Украинские спецслужбы научились достаточно эффективно сдерживать и противостоять внешней агрессии.

Ранее сообщалось, что РФ начала тайно завозить бронетехнику и артиллерию оккупантам на Донбассе. Перед этим разведка рапортовала, Россия усилила боевую подготовку артиллерии оккупантов на Донбассе.