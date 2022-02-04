РФ продолжает скрытно поставлять на Донбасс БПЛА и артиллерию - разведка

По данным ГУР МО, помимо уже осуществленных поставок руководство боевиков ОРДЛО подало заявки российскому руководству на дополнительную поставку деталей и вооружения.

Командование Вооруженных сил России продолжает логистическое обеспечение оккупантов на Донбассе поставляя топливо и технику. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным разведки, в январе Россия скрыто завезла железным и автомобильным транспортом в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов до 9 тысяч тонн топлива, несколько танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок (САУ), российские беспилотники и различные боеприпасы.

Кроме этого в конце прошлого месяца командование оккупационных войск направили в высшие органы управления Вооруженных сил РФ для комплектации дополнительном вооружением, а также на поставки запасных деталей для восстановления и ремонта военной техники.

Напомним, 1 февраля разведка информировала об усилении оккупантов ОРДЛО снайперскими парами и ПТРК. Вместе с этим разведчики отмечали снижение морально-психологического состояния оккупационныых войск из-за постоянного давления со стороны командиров.

28 января сообщалось, что оккупанты активизировали набор новобранцев в свои ряды среди мирного населения под контролем российскими военніми из Южного военного округа.