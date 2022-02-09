62% опитаних європейців вважають, що НАТО має допомогти Україні у протистоянні з РФ, — The Guardian

Мешканці Румунії, Польщі та Швеції навіть готові змиритися з потенційними ризиками внаслідок захисту України, включаючи економічні та військові проблеми. Французи та німці на такі жертви йти не бажають.

Більшість жителів ЄС вважає, що НАТО та Євросоюз мають підтримати Київ, якщо РФ розпочне повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на опитування Європейської ради з міжнародних відносин. Дослідження презентували Іван Крастев та Марк Леонард – керівники Центру ліберальних стратегій.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Дослідження провели наприкінці січня у семи країнах, де мешкає дві третини населення ЄС: у Франції, Польщі, Німеччині, Італії, Швеції, Румунії та Фінляндії.

Більшість респондентів у шести із семи країн упевнена, що Росія вторгнеться в Україну протягом 2022 року. Найбільш твердо упевнені в цьому ті, хто найближче до Росії. 55% респондентів у Швеції, 64% у Румунії, 73% у Польщі, 52% у Німеччині, 51% опитаних у Франції та Італії заявили, що вважають за ймовірне вторгнення Росії в Україну цього року. При цьому у Фінляндії, яка безпосередньо межує з РФ, лише 44% громадян думають так само.

[ + – ] Кількість європейців, які вважають, що РФ нападе на Україну у 2022 році Фото: Тhe Guardian/ECFR

62% громадян цих країн вважають, що блок НАТО має захистити Україну від агресії РФ, а 60% вважають, що допомогти має і Євросоюз.

У Фінляндії 56% респондентів вважають, що допомогу має надати Євросоюз, а 59% вважають, що це зробить НАТО. В інших країнах цифри були такими: 53% та 55% для Франції; 47% та 50% для Німеччини; 64% та 67% для Італії; 80% та 79% для Польщі; 57% та 63% для Румунії; та 61% та 64% для Швеції.

[ + – ] Кількість європейців, які вважають, що їхня країна, а також ЄС та НАТО повинні захистити Україну Фото: Тhe Guardian/ECFR

Дослідження також показало, що європейці готові прийняти серйозні, потенційно довгострокові загрози, які можуть виникнути через підтримку України, включаючи можливе прибуття великої кількості біженців, вищі витрати на енергію, застій в економіці, кібератаки та загрозу воєнних дій Росії.

Респонденти в Польщі, Румунії та Швеції частіше говорили, що допомога Україні "вартує ризику", при цьому 53% опитаних поляків, зокрема, сказали, що підтримка України вартує навіть можливих бойових дій.

Найменше хотіли нести будь-які з цих потенційних ризиків громадяни Франції та Німеччини. Який саме відсоток громадян цих країн не хочуть нести витрати, The Guardian не вказує.

Опитування показало, вважають його автори, що європейці, всупереч поширеному кліше, не вважають війну чимось немислимим. Вони вважають, що живуть у світі, "який перебуває у передвоєнному, а не в післявоєнному стані".

"Ці дані свідчать про деяке геополітичне пробудження в Європі. Держави ЄС зображуються розділеними, слабкими та байдужими стосовно України, але європейські громадяни є єдиними: вони згодні з тим, що Володимир Путін може розпочати воєнні дії, і що Європа разом зі своїми партнерами з НАТО має прийти на допомогу Україні" — цитує The Guardian Марка Леонарда, директора (ECFR).

Як раніше повідомляв Фокус, на тлі загрози російської агресії проти України до Румунії прибули перші війська США для посилення союзників НАТО у східній Європі. Загалом Штати направляють близько 3 000 військових до Польщі та Румунії.

Нагадаємо, три авіаносні групи НАТО проводять у Середземному морі спільні операції, демонструючи потужність Альянсу в умовах активності російського флоту. У маневрах брали участь США, Франція, Італія та флоти інших країн.