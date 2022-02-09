62% опрошенных европейцев считают, что НАТО должно помочь Украине в противостоянии с РФ, — The Guardian

Жители Румынии, Польши и Швеции даже готовы смириться с потенциальными рисками в результате защиты Украины, включая экономические и военные проблемы. Французы и немцы на такие жертвы идти не желают.

Большинство жителей ЕС считают, что НАТО и Евросоюз должны поддержать Киев, если РФ начнет полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опрос Европейского совета по международным отношениям. Исследование презентовали Иван Крастев и Марк Леонард — руководители Центра либеральных стратегий.

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Исследование провели в конце января в семи странах, где живет две трети населения ЕС: во Франции, Польше, Германии, Италии, Швеции, Румынии и Финляндии. Всего было опрошено 5529 респондентов.

Большинство респондентов в шести из семи стран уверены, что Россия вторгнется в Украину в течение 2022 года. Наиболее твердо уверены в этом те, кто находится ближе всего к России. 55% респондентов в Швеции, 64% в Румынии, 73% в Польше, 52% в Германии, 51% опрошенных во Франции и Италии заявили, что считают вероятным вторжение России в Украину в этом году. При этом в Финляндии, которая непосредственно граничит с РФ, только 44% граждан думают так же.

[ + – ] Количество европейцев, считающих, что РФ нападет на Украину в 2022 году Фото: Тhe Guardian/ECFR

62% граждан этих стран считают, что блок НАТО должен защитить Украину от агрессии РФ, а 60% полагают, что помочь должен и Евросоюз.

В Финляндии 56% респондентов считают, что помощь должен оказать Евросоюз, а 59% думают, что это сделает НАТО. В других странах цифры были следующими: 53% и 55% для Франции; 47% и 50% для Германии; 64% и 67% для Италии; 80% и 79% для Польши; 57% и 63% для Румынии; и 61% и 64% для Швеции.

[ + – ] Количество европейцев, считающих, что их страна, а также ЕС и НАТО должны защитить Украину Фото: Тhe Guardian/ECFR

Исследование также показало, что европейцы готовы принять серьезные, потенциально долгосрочные угрозы, которые могут возникуть из-за поддержки Украины, включая возможное прибытие большого количества беженцев, более высокие затраты на энергию, застой в экономике, кибератаки и угрозу военных действий России.

Респонденты в Польше, Румынии и Швеции чаще говорили, что помощь Украине "стоит риска", при этом 53% опрошенных поляков, в частности, сказали, что поддержка Украины стоит даже возможных боевых действий.

Меньше всего желали нести любые из этих потенциальных рисков граждане Франции и Германии. Какой именно процент граждан этих стран не хотят нести издержки, The Guardian не указывает.

Опрос показал, считают его авторы, что европейцы, вопреки распространенному клише, не считают войну чем-то немыслимым. Они полагают, что живут в мире, "который находится в предвоенном, а не в послевоенном состоянии".

"Эти данные свидетельствуют о некотором геополитическом пробуждении в Европе. Государства ЕС изображаются разделенными, слабыми и безучастными в отношении Украины, но европейские граждане едины: они согласны с тем, что Владимир Путин может начать военные действия, и что Европа вместе со своими партнерами по НАТО должна прийти на помощь Украине"— цитирует The Guardian Марка Леонарда, директора (ECFR).

Как ранее сообщал Фокус, на фоне угрозы российской агрессии против Украины в Румынию прибыли первые войска США для усиления союзников НАТО в восточной Европе. Всего Штаты направляют около 3 000 военных в Польшу и Румынию.

Напомним, три авианосные группы НАТО проводят в Средиземном море совместные операции, демонстрируя мощь Альянса в условиях активности российского флота. В маневрах участвовали США, Франция, Италии и флоты других стран.