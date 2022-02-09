Столтенберг поддержал идею пригласить Украину на летний саммит НАТО

Генсек Альянса считает саммит хорошей площадкой для встреч с партнерами. С форматом еще стоит определиться, а вот подавать ли заявку на вступление — решать только Украине.

Представитель НАТО согласен с тем, чтобы пригласить Украину и Грузию на летний саммит Альянса, который состоится 29-30 июня в испанской столице Мадрид. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете La Vanguardia.

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Саммит будет проходить на уровне глав государств и правительств стран-членов НАТО. На вопрос издания, согласен ли он с тем, что Украину и Грузию нужно пригласить на летний саммит, генсек НАТО ответил так:

"Я считаю, что это хорошая площадка для встреч с партнерами. Но также думаю, что нам еще стоит определится с форматом. С нетерпением жду саммита. Мы должны ответить решительным сигналом о том, что мы здесь, чтобы защитить всех союзников по НАТО", — заявил Столтенберг.

Спикер отметил, что Украина сама должна решить, подавать заявку на вступление в Альянс, либо нет:

"Все союзники по НАТО признают право стран определять свой собственный путь. Идея о том, что государства могут решать, что будут делать их соседи — это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Сферы влияния являются частью истории и должны там оставаться" — отметил Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее президент Польши Анжей Дуда предложил провести встречу Украина-НАТО. Такие встречи необходимы для того, чтобы продемонстрировать солидарность к надежным союзникам блока.

Большинство европейцев уверены, что НАТО должно помочь Украине в противостоянии с Россией. А жители Румынии, Польши и Швеции даже готовы смириться с потенциальными рисками в случае защиты Украины. Фокус ранее писал о том, что на фоне угрозы РФ в Румынию прибыли первые американские военные для усиления союзников НАТО в восточной Европе. Всего США направят около 3000 военных в Румынию и Польшу.