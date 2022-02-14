"Моя сім'я завжди зі мною", — Зеленський спростував чутки про виїзд його рідних із України

Глава держави також розкритикував співробітників іноземних посольств, які масово виїжджають із Києва та переносять свої дипломатичні відомства до західних регіонів України.

Родина президента Володимира Зеленського не виїжджала з України на тлі можливого вторгнення регулярної армії Росії. Про це глава держави заявив на брифінгу, який проходив у Києві 14 лютого.

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Кореспондентка попросила президента прокоментувати інформацію про те, що в неділю, 13 лютого, з України вилетіло 30 чартерних рейсів, на борту яких були впливові політики, бізнесмени та блогери. Журналістка також поцікавилася у Володимира Зеленського, де на сьогодні перебуває його родина.

За словами президента, його рідні перебувають "завжди з ним та з Україною".

"Я президент, моя дружина не просто дружина, а перша леді, яка повинна показувати своїм прикладом, як мають поводитися сім'ї. Дуже важливо підтримувати Україну, і українець — це не той, у кого є паспорт, а той, хто перебуває в країні", – продовжив Володимир Зеленський на брифінгу.

Виліт 30 чартерних рейсів глава держави назвав позитивним моментом.

"Пан Шольц (канцлер ФРН — ред.) каже, що потрібно інвестувати в Україну. Ви бачите, що вчора 30 чартерів відлетіли… Я думаю, що в нас багато інвестицій. Головне, щоб вони порожніми відлітали, а не вивозили щось із країни", — додав Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста.

Президент також засудив співробітників іноземних посольств, які після заяв США про можливе вторгнення армії РФ вирішили переїхати до західних регіонів країни.

Ще один кореспондент попросив Володимира Зеленського прокоментувати слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Київ може відмовитися від вступу до НАТО.

"Бажання України щодо ЄС, зміцнення кордонів і майбутнього в НАТО ви чудово знаєте. Ми б хотіли членства в НАТО, це було б забезпечення нашої безпеки й територіальної цілісності. Щодо заяви нашого посла й того, чи правильно ми зрозуміли слова Вадима Пристайка… Потрібно звернути увагу на деякі деталі: сьогодні багато журналістів і західних лідерів натякають Україні, що можна не ризикувати та не порушувати питання про членство в Альянсі, оскільки всі ризики пов'язані з реакцією РФ, ми повинні бути відвертими, але це рішення (про вступ до НАТО ред.) залежить від нас", — продовжив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, Україна, незалежно від позиції деяких країн, має слідувати тим шляхом, який "ми обрали".

Журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач заявив, що сім'я українського президента справді перебуває в країні.

"Інформацію про виїзд сім'ї президента Зеленського перевірили. Вони перебувають у країні", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Зеленський розповів, чи виїжджала його родина з України за умов можливого вторгнення РФ

Нагадаємо, під час брифінгу Володимир Зеленський закликав європейських союзників підтримати повноправне членство України в ЄС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, у свою чергу, стверджував, що президент України пообіцяв надати йому законопроєкт про особливий статус Донбасу та вибори в ОРДЛО.