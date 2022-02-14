Зеленський пообіцяв надати Шольцю законопроєкт про особливий статус Донбасу (відео)

Канцлер Німеччини зазначив, що ЄС прагне запобігти ескалації збройного конфлікту, й у разі продовження агресії на Росію чекають політичні й економічні наслідки.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв надати законопроєкт про особливий статус Донбасу та вибори в ОРДЛО. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу в Києві, який проходив 14 лютого.

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За його словами, у процесі двосторонньої зустрічі український президент Володимир Зеленський запевнив його, що незабаром Київ надасть "для дискусії" законопроєкт про особливий статус Донбасу та проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Німеччина, як стверджує Олаф Шольц, стурбована ситуацією на кордоні України, де Росія продовжує зосереджувати десятки тисяч своїх військовослужбовців.

"Подальша військова агресія проти України спричинить геостратегічні, політичні й економічні наслідки для Росії. Наша спільна мета — запобігання ескалації. Заради цього ми працюємо на всіх рівнях. Дуже важливі прямі переговори Києва та Москви. Ми готові до серйозного діалогу з Росією щодо питання європейської безпеки. НАТО і США надали Росії конкретні пропозиції, які ми підтримуємо, і зараз ми очікуємо на відповідь від Росії", — продовжив канцлер Німеччини під час брифінгу.

Олаф Шольц також закликав Росію скористатися ініціативою щодо продовження мирного діалогу та знову пригрозив Кремлю санкціями, якщо Москва знову "порушить територіальну цілісність України".

[ + – ] Зеленський пообіцяв Шольцю надати законопроєкт про особливий статус Донбасу

Варто зазначити, що під час спільного брифінгу Володимир Зеленський закликав європейських союзників підтримати повноправне членство України в Євросоюзі. Крім цього, український лідер виступив за введення превентивних санкцій проти Росії, щоб запобігти повномасштабному вторгненню армії РФ.

Раніше повідомлялося, що 14 лютого в Києві проходила двостороння зустріч Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца, під час якої політики обговорювали економічні питання, військову агресію з боку РФ та санкції, які можуть запровадити проти Москви в разі повномасштабного вторгнення в Україну.