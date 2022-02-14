Зеленський пообіцяв надати Шольцю законопроєкт про особливий статус Донбасу (відео)
Канцлер Німеччини зазначив, що ЄС прагне запобігти ескалації збройного конфлікту, й у разі продовження агресії на Росію чекають політичні й економічні наслідки.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв надати законопроєкт про особливий статус Донбасу та вибори в ОРДЛО. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу в Києві, який проходив 14 лютого.
За його словами, у процесі двосторонньої зустрічі український президент Володимир Зеленський запевнив його, що незабаром Київ надасть "для дискусії" законопроєкт про особливий статус Донбасу та проведення місцевих виборів в ОРДЛО.
Німеччина, як стверджує Олаф Шольц, стурбована ситуацією на кордоні України, де Росія продовжує зосереджувати десятки тисяч своїх військовослужбовців.
"Подальша військова агресія проти України спричинить геостратегічні, політичні й економічні наслідки для Росії. Наша спільна мета — запобігання ескалації. Заради цього ми працюємо на всіх рівнях. Дуже важливі прямі переговори Києва та Москви. Ми готові до серйозного діалогу з Росією щодо питання європейської безпеки. НАТО і США надали Росії конкретні пропозиції, які ми підтримуємо, і зараз ми очікуємо на відповідь від Росії", — продовжив канцлер Німеччини під час брифінгу.
Олаф Шольц також закликав Росію скористатися ініціативою щодо продовження мирного діалогу та знову пригрозив Кремлю санкціями, якщо Москва знову "порушить територіальну цілісність України".
Варто зазначити, що під час спільного брифінгу Володимир Зеленський закликав європейських союзників підтримати повноправне членство України в Євросоюзі. Крім цього, український лідер виступив за введення превентивних санкцій проти Росії, щоб запобігти повномасштабному вторгненню армії РФ.
Раніше повідомлялося, що 14 лютого в Києві проходила двостороння зустріч Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца, під час якої політики обговорювали економічні питання, військову агресію з боку РФ та санкції, які можуть запровадити проти Москви в разі повномасштабного вторгнення в Україну.