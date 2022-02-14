"Розраховуємо на підтримку членства України в ЄС", — Зеленський після зустрічі з Шольцем

Обговорюючи можливе вторгнення армії РФ до України, президент закликав країни Заходу запровадити превентивні санкції проти Кремля.

Україна є надійним союзником та справжнім форпостом демократії в регіоні на тлі можливого вторгнення РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

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За його словами, Україна на сьогодні потребує посиленої підтримки країн Євросоюзу в умовах військової агресії з боку Росії.

Під час двосторонньої зустрічі, яка проходила 14 лютого, канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив Володимира Зеленського, що Німеччина визнає територіальну цілісність і суверенітет нашої країни в міжнародно визнаних кордонах.

"Ми обговорили останні кроки в межах мирного врегулювання (війни на Донбасі — ред.). За короткий час нам вдалося провести два раунди переговорів радників голів "Нормандської четвірки". Важливо, що ми з Шольцем поділяємо спільне бачення щодо мирного відходу, і очікуємо, що найближчим часом домовимося про новий саміт у "Нормандському форматі". Для нас важливо, що перед тим, як їхати до Росії, глава уряду Німеччини провів переговори в Києві, і ми цінуємо цей прояв солідарності. Безпека України — безпека Європи, і лише спільними зусиллями ми зможемо знайти шляхи, як захистити наш спільний дім", — продовжив глава держави.

На сьогоднішніх переговорах, як зазначив Володимир Зеленський, також обговорювали питання запровадження комплексного пакету санкцій проти Росії через можливе вторгнення в Україну, якому можна запобігти застосуванням превентивних обмежень.

Газопровід "Північний потік-2" глава держави назвав геополітичною зброєю та заявив, що Київ потребує енергетичних гарантій безпеки.

"Для України дуже важливо, що наші партнери твердо стоять на позиції політики відчинених дверей НАТО. Розраховуємо на підтримку повноправного членства України в Євросоюзі", — додав Володимир Зеленський на спільному брифінгу.

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Нагадаємо, у понеділок, 14 лютого, у Києві проходила двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца, який прибув до України з робочим візитом.

13 лютого Володимир Зеленський проводив телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом. У ході бесіди президенти двох країн обговорювали можливе вторгнення армії РФ і пакет санкцій, який буде запроваджено щодо Москви в разі ескалації конфлікту.