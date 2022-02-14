У Ахметова підтвердили його виїзд за кордон

Прессекретарка бізнесмена Анна Терехова стверджує, що Ахметов залишив країну ще минулого місяця, а сама поїздка була "заздалегідь спланована".

Прессекретарка бізнесмена Ріната Ахметова Анна Терехова підтвердила, що мільярдер покинув Україну та ще не повернувся назад. Про це пише Бабель.

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За словами Терехової, Ахметов мав заплановану поїздку за кордон.

"Рінат Ахметов поїхав до Європи 30 січня. Це наперед спланована поїздка. Найближчим часом він обов'язково повернеться в Україну", — сказала вона.

Останній виліт Ахметова з України

Рінат Ахметов 30 січня вилетів із України до Цюріха, досі бізнесмен не повертався на Батьківщину. Напередодні один із його приватних літаків також залишив країну, але без його участі.

13 лютого УП повідомила про масові вильоти за кордон українських бізнесменів на тлі чуток про можливу війну з Росією, яка може розпочатися будь-якої миті. Рінат Ахметов вилетів до Цюріха 30 січня, також журналісти повідомили про Вадима Новинського, Ігора Пінчука, нардепа від ОПЗЖ Ігора Абрамовича, ексміністра інфраструктури Бориса Колеснікова — всі вони теж нібито покинули країну. Останній інформацію спростував і пригрозив виданню судами. А Абрамович замовив чартер на 50 людей, щоб вивезти колег по партії та їхніх родичів, а також бізнес-партнерів.

Президент Володимир Зеленський заявив: його родина не залишала Україну на тлі чуток про вторгнення РФ. Глава держави вважає, що це приклад для всіх громадян, які перебувають у країні в складний момент.