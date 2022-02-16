"На родной земле": Ахметов прибыл в Мариуполь (фото)

Украинского бизнесмена сопровождал нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский и еще несколько человек. Днем ранее самолет миллиардера прилетел из Парижа.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов прибыл в Мариуполь. Об этом сообщила пресс-служба компании миллиардера System Capital Management (SCM) в Facebook 16 февраля.

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"Мариуполь. На родной земле", – говорится в подписи к фото.

[ + – ] Ахметов и Новинский в Мариуполе

О визите Ахметова в прифронтовой город сообщила его пресс-секретарь Анна Терехова.

Ахметова сопровождает нардеп от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Новинский и еще несколько человек. Вчера политик в кулуарах парламента заявлял, что "никакой войны в Украине не будет".

Когда Ахметов вернулся в Украину

Самолет Falcon 7X, принадлежащий владельцу SCM, 15 февраля сел в аэропорту Запорожья. По информации портала FlightRadar24, самолет Ахметова c бортовым номером "P4-SCM" прилетел из Парижа.

[ + – ] Самолет Ахметова летел из Парижа

Напомним, что 13 февраля СМИ писали о вылете из Украины на частных самолетах украинских бизнесменов. В их числе были Ахметов, Новинский, Виктор Пинчук и Александр Ярославский.

Журналисты писали, что за один день из Украины вылетело около 20 чартеров.

Терехова 14 февраля заявила, что Ахметов улетел в Европу еще 30 января, где у него было запланировано несколько встреч. Известно, что в этот день бизнесмен вылетел в Цюрих.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 14 февраля говорил, что из Украины выехали 23 нардепа. Из них, по данным СМИ, 12 — члены фракции ОПЗЖ.