"После 20-го ничего не будет": Новинский убежден, что РФ не нападет на Украину

Народный депутат на 100% убежден в том, что если не будет провокации "третьей стороны", никакое военное вторжение в Украину не состоится.

Народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Вадим Новинский в кулуарах Верховной Рады заверил журналистов в том, что никакой войны в Украине не будет. По его словам война, которая началась в "телевизоре", там же и закончится, сообщает Telegram-канал VESTI.

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Новинский убежден, что никаких военных действий в Украине не будет ни до 20 февраля, когда должна закончиться Олимпиада в Пекине, ни после, если только "третья сторона" не будет заинтересована спровоцировать военный конфликт.

"Во-первых, сейчас Олимпиада идет. До 20-го точно ничего не будет. И после 20-го ничего не будет. Я уверен в этом на 100%. Если только не будет никаких провокаций с третьей стороны, ни наши войска не будут ничего провоцировать, ни с той стороны ничего не будет", — заявил Новинский.

Также нардеп рассказал, что у него нет никакого "тревожного чемоданчика", а все разговоры о том, что олигархи спешно покидают территорию Украины являются ничем иным, как попыткой придать теме деолигархизации в стране новый оборот. По мнению Новинского, подобные настроения раскручивает украинская власть для того, чтобы спровоцировать народную ненависть к богатым людям.

"Это чистый большевизм! Я считаю, что это преступление перед украинским обществом. Кто улетел, тот и прилетел. Я вчера вернулся вместе со своим сыном", — ответил Новинский журналистам.

Напомним, что народный депутат Вадим Новинский вернулся в Украину вместе с семьей и участвовал в вечернем богослужении праздника Сретения Господнего.

Как сообщила "Украинская правда" 13 февраля украинские олигархи начали массово покидать территорию Украины. Было зафиксировано 20 вылетов чартерных рейсов из Киева.