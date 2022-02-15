"Після 20-го нічого не буде": Новинський переконаний, що РФ не нападе на Україну

Народний депутат на 100% переконаний, що якщо не буде провокації "третьої сторони", жодне військове вторгнення в Україну не відбудеться.

Народний депутат від фракції ОПЗЖ Вадим Новинський у кулуарах Верховної Ради запевнив журналістів у тому, що жодної війни в Україні не буде. За його словами, війна, яка почалася в "телевізорі", там же й закінчиться, повідомляє Telegram-канал VESTI.

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Новинський переконаний, що жодних військових дій в Україні не буде ні до 20 лютого, коли має закінчитись Олімпіада в Пекіні, ні після, якщо тільки "третя сторона" не буде зацікавлена спровокувати воєнний конфлікт.

"По-перше, зараз Олімпіада йде. До 20-го точно нічого не буде. І після 20-го нічого не буде. Я впевнений у цьому на 100%. Якщо тільки не буде жодних провокацій із третього боку, ні наші війська не будуть нічого провокувати, ні з того боку нічого не буде", — заявив Новинський.

Також нардеп розповів, що в нього немає жодної "тривожної валізки", а всі розмови про те, що олігархи спішно покидають територію України, є нічим іншим, як спробою надати темі деолігархізації в країні новий оборот. На думку Новинського, такі настрої розкручує українська влада для того, щоб спровокувати народну ненависть до багатих людей.

"Це чистий більшовизм! Я вважаю, що це злочин перед українським суспільством. Хто полетів, той і прилетів. Я вчора повернувся разом зі своїм сином", — відповів Новинський журналістам.

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Новинський повернувся до України разом із сім'єю та брав участь у вечірньому богослужінні свята Стрітення Господнього.

Як повідомила "Українська правда" 13 лютого українські олігархи почали масово залишати територію України. Було зафіксовано 20 вильотів чартерних рейсів із Києва.