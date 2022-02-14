Новинський повернувся із сім'єю в Україну і вже служить у Феофанії

Народний депутат Вадим Новинський повернувся до України у понеділок, 14 лютого. Про це він повідомив у коментарі "Українським Новинам", уточнивши, що його борт приземлився у "Жулянах" близько 17.00.

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За його словами, він повернувся в Україну разом із сім'єю і вже зараз починається богослужіння, в якому він бере участь, напередодні свята Стрітення Господнього у Свято-Пантелеймонівському кафедральному соборі у Феофанії.

"Моя поїздка була пов'язана з особистими питаннями. Вона була запланована до новин з Білого дому про "початок війни 15-16 лютого". На жаль, чи щастя, свої заяви [президент США Джо] Байден зі мною не погоджує. Немає жодних панічних настроїв, я точно нікуди не збираюся відлітати. Сьогодні братиму участь у вечірньому богослужінні у Феофанії напередодні великого свята Стрітення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Будемо також молитися за мир для України. І всіх православних закликаю до цього", — сказав Вадим Новинський.

Він також повідомив, що завтра планує взяти участь у пленарному засіданні Верховної Ради.

Напередодні деякі видання опублікували інформацію про втечу низки впливових політиків і бізнесменів з України. Зокрема, зазначалося, що В.Новінський 10 лютого вилетів до Мюнхена.