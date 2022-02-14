Новинский вернулся с семьей в Украину и уже служит в Феофании

Народный депутат Вадим Новинский вернулся в Украину в понедельник, 14 февраля. Об этом он сообщил в комментарии "Українським Новинам", уточнив, что его борт приземлился в "Жулянах" около 17.00.

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По его словам, он вернулся в Украину вместе с семьей и уже в данный момент начинается богослужение, в котором он принимает участие, накануне праздника Сретения Господнего в Свято-Пантелеймоновском кафедральном соборе в Феофании.

"Моя поездка была связана с личными вопросами. Она была запланирована до новостей из Белого дома о "начале войны 15-16 февраля". К сожалению, или счастью, свои заявления [президент США Джо] Байден со мной не согласовывает. Нет никаких панических настроений, я точно никуда не собираюсь улетать. Сегодня буду принимать участие в вечернем богослужении в Феофании накануне великого праздника Сретение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Будем также молиться о мире для Украины. И всех православных призываю к этому", — сказал Вадим Новинский.

Он также сообщил, что завтра планирует принять участие в пленарном заседании Верховной Рады.

Накануне некоторые издания опубликовали информацию о якобы имеющем место бегстве ряда влиятельных политиков и бизнесменов из Украины. В частности, указывалось, что В.Новинский 10 февраля вылетел в Мюнхен.