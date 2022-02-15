Бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в Украину, — СМИ (фото)

По данным журналистов, самолет Falcon 7X, который принадлежит основателю компании SCM, 15 февраля совершил посадку в аэропорту Запорожья.

Во вторник, 15 февраля, бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в Украину на фоне возможного вторжения армии РФ. Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

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По его словам, самолет Falcon 7X, который принадлежит Ринату Ахметову, заходил на посадку в аэропорт Запорожья.

Михаил Ткач, ссылаясь на свои источники, сообщил, что украинский бизнесмен находится на борту воздушного судна.

[ + – ] 15 февраля бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в Украину

[ + – ] 15 февраля бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в Украину

Согласно данным портала FlightRadar24, самолет Рината Ахметова Falcon 7X с бортовым номером "P4-SCM" осуществлял перелет из Парижа в Запорожье.

[ + – ] 15 февраля бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в Украину

Отметим, что возвращение Рината Ахметова в Украину анонсировали в понедельник, 14 февраля. Пресс-секретарь Анна Терехова утверждала, что бизнесмен 16 февраля посетит Мариуполь.

Стоит напомнить, что 13 февраля СМИ сообщали о том, что украинские бизнесмены, в том числе Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский, вылетели из Украины на чартерных самолетах. По данным журналистов, только за один день из страны улетело около 20 чартеров и частных воздушных судов.

14 февраля пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова подтвердила выезд Рината Ахметова из Украины. По ее словам, основатель компании SCM вылетел в Европу еще 30 января, где у него запланировано ряд встреч. Анна Терехова в комментарии журналистам также заверила, что Ринат Ахметов в ближайшее время вернется в Украину.

14 февраля секретарь Алексей Данилов после закрытого заседания в Раде сообщил, что 23 народных депутата находятся за пределами Украины.