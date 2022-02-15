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Политика Российско-украинская война

Бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в Украину, — СМИ (фото)

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Бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в Украину 15 февраля

По данным журналистов, самолет Falcon 7X, который принадлежит основателю компании SCM, 15 февраля совершил посадку в аэропорту Запорожья.

Во вторник, 15 февраля, бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в Украину на фоне возможного вторжения армии РФ. Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

По его словам, самолет Falcon 7X, который принадлежит Ринату Ахметову, заходил на посадку в аэропорт Запорожья.

Михаил Ткач, ссылаясь на свои источники, сообщил, что украинский бизнесмен находится на борту воздушного судна.

Ахметов самолет Falcon Запорожье аэропорт возвращение Украина бизнесмен
15 февраля бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в Украину
Ахметов самолет Falcon Запорожье аэропорт возвращение Украина бизнесмен
15 февраля бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в Украину

Согласно данным портала FlightRadar24, самолет Рината Ахметова Falcon 7X с бортовым номером "P4-SCM" осуществлял перелет из Парижа в Запорожье.

Ахметов самолет Falcon Запорожье аэропорт возвращение Украина бизнесмен
15 февраля бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в Украину

Отметим, что возвращение Рината Ахметова в Украину анонсировали в понедельник, 14 февраля. Пресс-секретарь Анна Терехова утверждала, что бизнесмен 16 февраля посетит Мариуполь.

Стоит напомнить, что 13 февраля СМИ сообщали о том, что украинские бизнесмены, в том числе Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский, вылетели из Украины на чартерных самолетах. По данным журналистов, только за один день из страны улетело около 20 чартеров и частных воздушных судов.

14 февраля пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова подтвердила выезд Рината Ахметова из Украины. По ее словам, основатель компании SCM вылетел в Европу еще 30 января, где у него запланировано ряд встреч. Анна Терехова в комментарии журналистам также заверила, что Ринат Ахметов в ближайшее время вернется в Украину.

14 февраля секретарь Алексей Данилов после закрытого заседания в Раде сообщил, что 23 народных депутата находятся за пределами Украины.