Бізнесмен Рінат Ахметов повернувся до України, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, літак Falcon 7X, який належить засновнику компанії SCM, 15 лютого здійснив посадку в аеропорту Запоріжжя.

У вівторок, 15 лютого, бізнесмен Рінат Ахметов повернувся до України на тлі можливого вторгнення армії РФ. Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

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За його словами, літак Falcon 7X, який належить Рінату Ахметову, заходив на посадку до аеропорту Запоріжжя.

Михайло Ткач, посилаючись на свої джерела, повідомив, що український бізнесмен перебуває на борту повітряного судна.

[ + – ] 15 лютого бізнесмен Рінат Ахметов повернувся до України

[ + – ] 15 лютого бізнесмен Рінат Ахметов повернувся до України

За даними порталу FlightRadar24, літак Ріната Ахметова Falcon 7X з бортовим номером "P4-SCM" здійснював переліт із Парижа до Запоріжжя.

[ + – ] 15 лютого бізнесмен Рінат Ахметов повернувся до України

Зазначимо, що повернення Ріната Ахметова до України анонсували в понеділок, 14 лютого. Прессекретарка Анна Терехова запевняла, що бізнесмен 16 лютого відвідає Маріуполь.

Варто нагадати, що 13 лютого ЗМІ повідомляли про те, що українські бізнесмени, зокрема Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Вадим Новинський, вилетіли з України на чартерних літаках. За даними журналістів, лише за один день із країни вилетіло близько 20 чартерів та приватних повітряних суден.

14 лютого прессекретарка бізнесмена Анна Терехова підтвердила виїзд Ріната Ахметова з України. За її словами, засновник компанії SCM вилетів до Європи ще 30 січня, де в нього заплановано низку зустрічей. Анна Терехова в коментарі журналістам також запевнила, що Рінат Ахметов найближчим часом повернеться до України.

14 лютого секретар РНБО Олексій Данілов після закритого засідання в Раді повідомив, що 23 народні депутати перебувають за межами України.