"На рідній землі": Ахметов прибув у Маріуполь (фото)

Українського бізнесмена супроводжував нардеп від ОПЗЖ Вадим Новинський і ще кілька осіб. На день раніше літак мільярдера прилетів із Парижа.

Український бізнесмен Рінат Ахметов прибув у Маріуполь. Про це повідомила пресслужба компанії мільярдера System Capital Management (SCM) у Facebook 16 лютого.

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"Маріуполь. На рідній землі", — йдеться у підписі до фото.

[ + – ] Ахметов і Новинський у Маріуполі

Про візит Ахметова до прифронтового міста повідомила його прессекретарка Анна Терехова.

Ахметова супроводжує нардеп від "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) Вадим Новинський і ще кілька осіб. Учора політик у кулуарах парламенту заявляв, що "ніякої війни в Україні не буде".

Коли Ахметов повернувся в Україну

Літак Falcon 7X, що належить власнику SCM, 15 лютого сів в аеропорту Запоріжжя. За інформацією порталу FlightRadar24, літак Ахметова з бортовим номером "P4-SCM" прилетів із Парижа.

[ + – ] Літак Ахметова летів із Парижа

Нагадаємо, що 13 лютого ЗМІ писали про виліт з України на приватних літаках українських бізнесменів. Серед них були Ахметов, Новинський, Віктор Пінчук та Олександр Ярославський.

Журналісти писали, що за один день з України вилетіло майже 20 чартерів.

Терехова 14 лютого заявила, що Ахметов вилетів у Європу ще 30 січня, де в нього було заплановано кілька зустрічей. Відомо, що цього дня бізнесмен вилетів до Цюриха.

Секретар РНБО Олексій Данілов 14 лютого казав, що з України виїхали 23 нардепи. З них, за даними ЗМІ, 12 члени фракції ОПЗЖ.