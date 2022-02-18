Це вже другий за кілька тижнів відліт бізнесмена з України на тлі можливого російського вторгнення.

Український бізнесмен Рінат Ахметов відлетів з України до Женеви. Літак Falcon 7X, що належить підприємцю, вилетів із київського аеропорту Бориспіль у п'ятницю, 18 лютого. Про це стало відомо з даних порталу FlightRadar24.

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Рінат Ахметов вилітає з країни вдруге за кілька тижнів на тлі загострення ситуації навколо кордонів України. Літак Falcon 7 з бортовим номером "P4-SCM" вкотре вилетів із Києва і вже прибув до Швейцарії.

[ + – ] Літак Ріната Ахметова

Раніше видання "Українська правда" повідомило, що великі українські бізнесмени покинули країну. Серед них фігурувало ім'я Ріната Ахметова, котрий вилетів до Цюриха 30 січня. За даними журналістів, з України також відлетіли літаки Віктора Пінчука та Вадима Новинського. ЗМІ стверджували, що депутат від партії "ОПЗЖ" Ігор Абрамович замовив чартерний літак на 50 людей. Також була інформація про відліт соратника Ахметова Бориса Колеснікова. Але він стверджує, що його літак вирушив на технічне обслуговування до Праги.

Пізніше представники Ріната Ахметова підтвердили його відліт із країни. За словами прессекретарки бізнесмена Анни Терехової, Ахметов залишив Україну ще кілька місяців тому, а його відліт був запланований. У вівторок, 15 лютого, мільярдер повернувся до України. Наступного дня Ахметов вирушив до Маріуполя, його супроводжував позафракційний нардеп Вадим Новинський.