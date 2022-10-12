Кличко анонсировал старт отопительного сезона в Киеве и призвал горожан утеплиться

Киевляне, по словам мэра, должны быть готовы к тому, что ВС РФ попытаются разрушить объекты инфраструктуры, оставив граждан без тепла.

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Отопительный сезон в Киеве планируют начать согласно графику, однако гражданам необходимо к нему подготовиться, купив теплые вещи и утеплив свои жилища. Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, городская администрация не планирует вносить какие-то изменения в график подачи тепла в многоквартирные дома.

Отопительный сезон в Киеве, как утверждает Виталий Кличко, планируют начать вовремя, но КГГА также будет учитывать текущие погодные условия.

"Пока что подключение отопления производится исключительно по заявкам руководителей учреждений социальной сферы. Что касается всех других (потребителей из многоквартирных домов — ред.) — мы обязательно будем учитывать погодные условия и будем информировать киевлян о подключении к центральному отоплению", — продолжил мэр Киева в эфире национального телемарафона.

Вместе с этим, Виталий Кличко призвал киевлян перестраховаться и дополнительно подготовиться к отопительному сезону, закупив теплые вещи и утеплив окна в квартирах или подъездах. По словам мэра Киева, граждане должны быть готовы к тому, что ВС РФ попытаются вновь разрушить объекты критической инфраструктуры, оставив украинцев без тепла в зимний период.

"Лучше перестраховаться и подготовиться. Теплые вещи не будут лишними этой зимой. Мы должны просчитать разное развитие событий, потому что российские варвары пытаются разрушить критическую инфраструктуру украинских городов и поселков", — резюмировал Кличко, анонсируя старт отопительного сезона в Киеве.

Несколькими днями ранее в Кабинете министров предупредили о переносе старта отопительного сезона в Украине. По данным Минрегиона, на сегодняшний день к включению батарей готовы только 16 регионов, а подачу тепла в многоквартирные жилые дома могут перенести на несколько недель из-за благоприятных погодных условий.

Также сообщалось, что 7 октября в Киеве начался отопительный сезон, а первыми тепло получили учреждения социальной сферы.