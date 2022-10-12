Кличко анонсував старт опалювального сезону в Києві та закликав містян утеплитися

Кияни, за словами мера, мають бути готовими до того, що ЗС РФ спробують зруйнувати об'єкти інфраструктури, залишивши громадян без тепла.

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Опалювальний сезон у Києві планують розпочати згідно з графіком, проте громадянам необхідно до нього підготуватися, купивши теплі речі й утепливши свої житла. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, міська адміністрація не планує вносити якихось змін до графіка подачі тепла до багатоквартирних будинків.

Опалювальний сезон у Києві, як стверджує Віталій Кличко, планують розпочати вчасно, але КМДА також враховуватиме поточні погодні умови.

"Поки що підключення опалення здійснюється виключно за заявками керівників установ соціальної сфери. Щодо всіх інших (споживачів із багатоквартирних будинків — ред.) — ми обов'язково будемо враховувати погодні умови й інформуватимемо киян про підключення до центрального опалення", — продовжив мер Києва в ефірі національного телемарафону.

Водночас, Віталій Кличко закликав киян перестрахуватися та додатково підготуватися до опалювального сезону, закупивши теплі речі й утепливши вікна у квартирах чи під'їздах. За словами мера Києва, громадяни мають бути готовими до того, що ЗС РФ спробують знову зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури, залишивши українців без тепла в зимовий період.

"Краще перестрахуватися та підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми повинні прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст і селищ", — резюмував Кличко, анонсуючи старт опалювального сезону в Києві.

Декількома днями раніше в Кабінеті міністрів попередили про перенесення старту опалювального сезону в Україні. За даними Мінрегіону, на сьогодні до ввімкнення батарей готові лише 16 регіонів, а подавання тепла до багатоквартирних житлових будинків можуть перенести на кілька тижнів через сприятливі погодні умови.

Також повідомлялося, що 7 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон, а першими тепло отримали заклади соціальної сфери.