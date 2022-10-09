Німеччина передасть ЗСУ зимову форму, намети та електрогенератори на €11 млн, — Spiegel

Слідом за Данією та Литвою ФРН анонсувала постачання військової форми та іншого спорядження для України. У комплект військової допомоги входять 100 командних наметів з опаленням та комплексний сухий пайок.

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Влада Німеччини анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні — цього разу ФРН допоможе українським військовослужбовцям підготуватися до зими. Вартість такої підтримки оцінюється в 11 млн. євро. Про це повідомляє Spiegel.

За даними джерел німецьких журналістів, йдеться про 100 тисяч одиниць зимової форми для ЗСУ та 100 командних наметів з опаленням, електрогенераторами, інше обладнання та комплексне сухе паяння. Влада Данії та Литви також анонсувала постачання зимової форми для українських військовослужбовців — це близько 25 тисяч комплектів.

Нагадаємо, що у відповідь на псевдореферендуми Європарламент закликав розширити військову допомогу Україні. Світова спільнота планує посилити тиск на РФ та створити трибунал для розслідування російської збройної агресії щодо України.

За даними французьких журналістів, керівництво Франції передасть Україні 18 САУ Caesar, які призначалися для Данії. Постачання озброєнь, що випускаються компанією Nexter, узгоджено, залишилися лише технічні питання, хоча в Міноборони країни угоду не підтверджують.

Разом з тим МЗС РФ назвало червоною лінією постачання Україні далекобійних ракет ATACMS та інших потужніших озброєнь. За словами російського дипломата Олексія Поліщука, РФ уже окреслила свої червоні лінії.