Україна шукає 200 тисяч комплектів зимової форми для ЗСУ: НАТО погодилася допомогти, — Spiegel

Альянс поки готовий надати Україні майже 100 тисяч комплектів екіпірування — половину від того, чого просив міністр оборони Резніков у генсека Альянсу Столтенберга.

Україна запросила НАТО зимову форму та намети для 200 тисяч солдатів Збройних Сил України напередодні холодів. Декілька країн-членів Альянсу вже взяли на себе зобов'язання з постачання екіпіровки, також допомогти Києву в цьому питанні хоче і Німеччина. Про це у понеділок, 5 вересня, пише видання Spiegel.

За даними журналістів, у липні цього року міністр оборони України Олексій Резніков у листі до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга закликав якнайшвидше передати зимовий одяг та намети для військовослужбовців ЗСУ — зокрема, йдеться про теплу форму та зимове взуття. Протягом кількох тижнів США, Канада, Швеція та Фінляндія пообіцяли Києву допомогти з цим.

Згідно з першими повідомленнями, майже 50% потреб України у формі можуть покрити ці країни. Водночас підключитися до процесу пошуку форми для ЗСУ хоче Німеччина. В той самий час країни НАТО можуть натрапити на труднощі в пошуку екіпірування, оскільки здебільшого запаси зимового спорядження у більшості з них зарезервовані для внутрішнього використання. На тлі цього НАТО запропонувала країнам-членам замінити свою зимову форму — для цього в його розпорядженні існує фонд у розмірі близько 40 млн доларів.

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