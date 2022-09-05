Украина ищет 200 тысяч комплектов зимней формы для ВСУ: НАТО согласилась помочь, — Spiegel

Альянс пока готов предоставить Украине почти 100 тысяч комплектов экипировки — половину от того, чего просил министр обороны Резников у генсека Альянса Столтенберга.

Украина запросила у НАТО зимнюю форму и палатки для 200 тысяч солдат Вооруженных сил Украины в преддверии холодов. Несколько стран-членов Альянса уже взяли на себя обязательства по поставке экипировки, также помочь Киеву в этом вопросе хочет и Германия. Об этом в понедельник, 5 сентября, пишет издание Spiegel.

По данным журналистов, в июле этого года министр обороны Украины Алексей Резников в письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенберга призвал как можно скорее передать зимнюю одежду и палатки для военнослужащих ВСУ — в частности, речь идет о теплой форме и зимней обуви. В течение нескольких недель США, Канада, Швеция а также Финляндия пообещали Киеву помочь с этим.

Согласно первым сообщениям, почти 50% потребностей Украины в форме могут быть покрыты этими странами. При этом подключиться к процессу поиска формы для ВСУ хочет и Германия. В то же время страны НАТО могут столкнуться с трудностями при поиске экипировки, так как в основном запасы зимнего снаряжения у большинства из них зарезервированы для внутреннего использования. На фоне этого НАТО предложила странам-членам заменить свою зимнюю форму — для этой цели в его распоряжении существует фонд в размере около 40 млн долларов.

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