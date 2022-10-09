Германия передаст ВСУ зимнюю форму, палатки и электрогенераторы на €11 млн, — Spiegel

Вслед за Данией и Литвой ФРГ анонсировала поставки военной формы и прочего снаряжения для Украины. В комплект военной помощи входят 100 командных палаток с отоплением и комплексный сухой паек.

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Власти Германии анонсировали очередной пакет военной помощи Украине — на этот раз ФРГ поможет украинским военнослужащим подготовиться к зиме. Стоимость такой поддержки оценивается в 11 млн евро. Об этом сообщает Spiegel.

По данным источников немецких журналистов, речь идет о 100 тысячах единиц зимней формы для ВСУ и 100 командных палаток с отоплением, электрогенераторах, прочем оборудовании и комплексном сухом пайке. Власти Дании и Литвы также анонсировали поставки зимней формы для украинских военнослужащих — это около 25 тысяч комплектов.

Напомним, что в ответ на псевдореферендумы Европарламент призвал расширить военную помощь Украине. Мировое сообщество планирует усилить давление на РФ и создать трибунал для расследования российской вооруженной агрессии в отношении Украины.

По данным французских журналистов, руководство Франции передаст Украине 18 САУ Caesar, предназначавшихся для Дании. Поставки вооружений, выпускаемых компанией Nexter, согласованы, остались только технические вопросы, хотя в Минобороны страны сделку не подтверждают.

Вместе с тем, МИД РФ назвало красной линией поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS и других более мощных вооружений. По словам российского дипломата Алексея Полищука, РФ уже обозначила свои красные линии.