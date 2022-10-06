Ответ на "референдумы": Европарламент призвал увеличить поставки оружия Украине

Мировому сообществу, говорится в принятой резолюции, необходимо увеличить давление на Россию и создать трибунал для расследования российской агрессии против Украины.

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В четверг, 6 октября, Европарламент принял резолюцию с призывом к международному сообществу и организациям осудить псевдореферендумы, проведенные Кремлем на временно оккупированных территориях Украины. Также в документе содержится требование увеличить военную помощь Киеву в условиях продолжающейся полномасштабной войны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Европарламент признал, что результаты "референдумов" не могут быть признаны действительными, так как были проведены "под дулом оружия", а ядерный шантаж Кремля не должен повлечь за собой снижение поставок оружия Украине. Помимо этого депутаты ЕП требуют создать специальный международный трибунал для расследования агрессии РФ против Украины. Евродепутаты также призвали усилить санкционное давление на Россию.

Кроме того в резолюции осуждается мобилизация в РФ и говорится о необходимости усилить поддержку государств, которые подверглись наплыву россиян — в частности, речь идет о Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Армении и Грузии.

Евродепутаты также осуждают военную мобилизацию в России и мероприятия, заставляющие жителей временно оккупированных территорий Украины служить в российских вооруженных или вспомогательных силах. Это запрещено Четвертой Женевской конвенцией. В документе отмечается, что подозрения касательно намеренного повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" усиливаются.

Решение о принятии резолюции поддержали 504 евродепутата, 26 высказались против, 36 воздержались.

Отметим, что резолюции Европарламента носят декларативный характер.

Напомним, 6 октября, совет Евросоюза утвердил решение ввести новый пакет санкций против России в ответ на аннексию части оккупированных украинских областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Ограничения предусматривают установление потолка цен на российскую нефть.

Также мы писали о том, как на площадке "парламентской двадцатки" в Индонезии глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко предложила украинской делегации сесть за стол переговоров.