Відповідь на "референдуми": Європарламент закликав збільшити постачання зброї Україні

Відповідно до ухваленої резолюції, світовій спільноті необхідно збільшити тиск на Росію та створити трибунал для розслідування російської агресії проти України.

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У четвер, 6 жовтня, Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до міжнародної спільноти та організацій засудити псевдореферендуми, проведені Кремлем на тимчасово окупованих територіях України. Також у документі міститься вимога збільшити військову допомогу Києву в умовах повномасштабної війни, що триває. Про це йдеться на веб-сайті відомства.

Європарламент визнав, що результати "референдумів" не можуть бути визнані дійсними, оскільки були проведені "під дулом зброї", а ядерний шантаж Кремля не повинен спричинити зниження постачання зброї Україні. Крім цього, депутати ЄП вимагають створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування агресії РФ проти України. Євродепутати також закликали посилити тиск санкцій на Росію.

Крім того, в резолюції засуджується мобілізація в РФ і йдеться про необхідність посилити підтримку держав, які зазнали напливу росіян — зокрема, йдеться про Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Вірменію та Грузію.

Євродепутати також засуджують військову мобілізацію в Росії та заходи, які змушують мешканців тимчасово окупованих територій України служити у російських збройних чи допоміжних силах. Це заборонено Четвертою Женевською конвенцією. У документі наголошується, що підозри щодо навмисного пошкодження газопроводів "Північний потік" та "Північний потік — 2" посилюються.

Рішення про ухвалення резолюції підтримали 504 євродепутати, 26 висловилися проти, 36 утрималися.

Зазначимо, що резолюції Європарламенту мають декларативний характер.

Нагадаємо, 6 жовтня, рада Євросоюзу ухвалила рішення запровадити новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію частини окупованих українських областей — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Обмеження передбачають встановлення стелі цін на російську нафту.

Також ми писали про те, як на майданчику "парламентської двадцятки" в Індонезії голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко запропонувала українській делегації сісти за стіл переговорів.