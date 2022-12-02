Після скасування ПДВ: в Україну за тиждень завезли 145 тисяч генераторів, – віцепрем'єрка (відео)

За словами Юлії Свириденко, у майбутньому до списку пільгових товарів можуть потрапити термінали супутникового інтернету. В уряді обіцяють оперативно вивчити це питання.

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В Україну за тиждень після скасування ПДВ на ввезення дизельних генераторів імпортували майже 145 тис. пристроїв. Про це сьогодні на брифінгу розповіла віцепрем'єрка — міністриня економіки України Юлія Свириденко.

"Ми як уряд скасували ПДВ і мита на ввезення генераторів, а також на комплектуючі для виробництва тих же дизель-генераторів в Україні. За перший тиждень дії постанови Кабміну про відповідне пільгове ввезення генераторів в Україну в'їхало майже 145 тисяч дизель-генераторів", — зокрема прокоментувала чиновниця.

За її словами, український бізнес гостро відчув на собі блекаути в країні, тому намагається забезпечити себе генераторами, і держава готова допомогти, полегшивши ввезення обладнання.

Уряд і надалі вивчатиме питання з пільговим ввезенням необхідних товарів. Так, до цього списку, як зазначила Свириденко, можуть потрапити також термінали супутникового інтернету.

"Тобто зараз ми вивчатимемо це питання і ухвалюватимемо оперативні рішення для того, щоб допомогти бізнесу працювати і бути конкурентними", –– додала віцепрем'єрка.

Як зазначила чиновниця, уряд України зацікавлений у тому, щоб український бізнес повноцінно працював.

Нагадаємо, на початку листопада уряд скасував податки на ввезення генераторів з-за кордону. У Кабміні розраховують, що це допоможе наповнити ринок дефіцитним обладнанням і знизити ціни на них.

Раніше глава Європарламенту Роберта Метсола заявила, що міста Європи відправлять в Україну сотні генераторів. Міжнародний проєкт отримав символічну назву "Генератори надії".