Росія знову програє в газовій війні: вартість палива в Європі знизилася до мінімуму

Газ ще може подорожчати, якщо до кінця зими буде тривала холодна погода або виникнуть перебої з постачанням. На вартість ресурсу також може вплинути конкуренція з Азією за скраплений газ.

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Котирування газових контрактів у п'ятницю, 17 лютого, зафіксовано на позначці нижче за $560 за тисячу кубометрів. Це найнижче значення за останні 17 місяців, повідомляє агентство Bloomberg.

За даними видання, із серпневого піку у 2022 році, коли котирування подорожчали до $3,5 тис. на тлі обмежень постачань із Росії в Європу, ціни знизилися більш ніж на 80%.

Перекриття газових потоків із боку РФ викликало побоювання, що Європі буде складно заповнити газові сховища та пройти опалювальний сезон. Але відносно тепла зима, а також успішні спроби європейських країн знизити енергоспоживання та приплив зрідженого природного газу зі США та Катару дещо знизили проблему.

Зазначається, що вартість базових ф'ючерсів на березень 2023 року знизилася на 4,8% — до 49,5 євро за МВт-год, або $555,73 за тисячу кубів. Це найнижчий рівень закриття з кінця серпня 2021 року. Газ у Європі з початком 2023 року подешевшав майже на 35%.

Утім, енергоресурс може подорожчати, якщо до кінця зими буде тривала холодна погода або виникнуть перебої з постачанням газу. На вартість ресурсу також може вплинути конкуренція з Азією за скраплений газ.

Але зараз достатні запаси газу в сховищах забезпечують буфер для Європи, тому, як пише Bloomberg, є підстави для того, що Європа без особливих проблем також пройде зиму 2023/2024.

Ситуація з газом у Європі

На початку 2023 року представник Єврокомісії Тім Макфі розповідав, що європейські сховища заповнені газом приблизно на 84%. За його словами, Євросоюз планував заповнити свої газосховища на 80% до листопада, але мета була значно перевищена: в останній місяць осені 2022 року ЄС заявляв, що його газосховища заповнені майже на 96%.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідери Євросоюзу неодноразово заявляли, що хочуть скоротити залежність від російських енергоносіїв або повністю відмовитися від них. Зокрема, уряд Німеччини повідомив, що з 1 січня 2023 року країна взагалі не отримує російську нафту трубопроводом.

Також Фокус писав, чому доходи Російської Федерації від продажу газу країнам Європи у 2023 році можуть впасти вдвічі.