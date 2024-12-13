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Стиль жизни Война в Сирии

В гостях у диктаторов: почему Асад, Чаушеску и Хусейн строили безвкусные дворцы

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Фото: Getty Images | Интерьер дворца Башара Асада в Дамаске

Много золота, обнаженные женщины и напольные часы со свастикой — диктаторы от Гитлера до Саддама Хусейна отличались очень плохим вкусом, когда дело доходило до дизайна интерьеров.

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Сирийские повстанцы захватили дворец Башара Асада в Дамаске. И все увидели, что его убежище было таким же безвкусным и очень дорогим, как и у остальных свергнутых тиранов. Казалось, если вам не придется иметь дело со строительными нормами и ипотекой, вы можете воплотить самые смелые мечты в реальность. Но изучение дворцов тиранов и диктаторов показывает, что обычно все их фантазии заканчивают на обилии мрамора и золота. Об этом пишет NZZ.

Интерьер дворца Башара Асада в Дамаске

Изображения и размытые видеоролики, облетевшие мир после побега сирийского диактатора Башара аль-Асада, раскрывают банальное понимание: диктаторы — тоже люди, у них зачастую сомнительный вкус. Башару аль-Асаду и его жене Асме, кажется, нравилась тяжелая мебель, красные ковры, полированный мрамор, позолота и быстрые автомобили: Mercedes, Ferrari, Aston Martin и Lamborghini.

Говорят, что недвижимость Асада в Дамаске стоит около миллиарда долларов. Главное здание занимает больше места, чем четыре футбольных поля. Любой, кто был здесь гостем, должен быть напуган и впечатлен. Конечно, изображения из дворца пробуждают вуайеристские инстинкты. Как жили Асады? Сказал ли он ей в тот вечер на бежевом диване, кого он арестует в следующий раз? Он ездил на своем Ferrari F50 по ночному городу? Или он просто сидел за рулем и просто об этом мечтал?

Интерьер дворца Башара Асада в Дамаске

Стиль дворца Башара Асада, безусловно, типичен для диктаторов. По крайней мере, так пишет британский критик стиля Питер Йорк в своей книге "В гостях у диктаторов". Абсолютные правители нового времени не осознают границ между общественным и частным. Они подражали шикарному стилю, подобно продюсерам порно и другим карьеристам. Хотя им не нужно беспокоиться о деньгах, результат, по словам Йорка, обычно странный: "Дома диктаторов показывают нам, что происходит, когда людям позволяют воплощать в жизнь свои фантазии без каких-либо ограничений".

Диктаторы вроде Хусейна, или Башара Асада меняют дворцы и квартиры, как другие люди меняют одежду. Сообщается, что одному только Саддаму Хусейну принадлежало около 65 домов. Если бы он сменил квартиру, то выслал бы несколько кортежей и двойников, чтобы сбить врагов со следа.

Свергнутый в 2003 году иракский диктатор, которого нашли в грязном подземелье в лохмотьях, был известен не только своей жестокостью, но и своим кошмарным вкусом.

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Сокол на стене дворца Саддама Хусейна
Фото: NZZ

В одном из его дворцов в Багдаде был зал с соколом (или орлом?) высотой около четырех метров и шириной десять метров над входной дверью. Гигантская птица была сделана из коричневого и серого итальянского мрамора, ее когти упирались в землю. В Басре у диктатора была ванная комната с пятью умывальниками, золотыми кранами и пятью зеркалами в золотых рамах.

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Картины в дворце Саддама Хусейна
Фото: NZZ

В искусстве "Вавилонский лев" имел склонность к изображениям в стиле нью-эйдж и фэнтези. На них были изображены обнаженные женщины, чудовища и мускулистые герои.

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Картина в дворце Саддама Хусейна
Фото: NZZ

Один только дизайн интерьера Саддама, как шутит Питер Йорк, оправдывал вторжение союзников в Ирак. Как и его сосед Асад, иракский президент коллекционировал дорогие автомобили. Помимо прочего, у него был розовый Chevy Bel Air 1950-х годов, который во время войны был раздавлен танком. Однажды Саддам поджег коллекцию автомобилей своего сына Удея: он был зол, потому что Удей убил соседа. Не то чтобы это было запрещено. Но Саддаму нравился человек, которого он убил.

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Золотые краны во дворце Саддама Хусейна
Фото: NZZ

Саддам Хусейн, бывший союзник США в борьбе с коммунизмом, вырос в архаичной клановой среде, и его рука была украшена дешевой татуировкой. С другой стороны, династия Асада происходила из более образованной семьи. Хафез Асад был одним из тех тиранов-социалистов, которые были союзниками Советского Союза и эксплуатировали свой народ "во имя прогресса и справедливости". Совсем недавно они финансировали свой образ жизни, продавая наркотический препарат "Каптагон" и присваивая гуманитарную помощь.

В этот прогрессивный и по большей части клептократический клуб диктаторов входили Иосип Броз Тито, Фидель Кастро, "Гений Карпат" и "Полноводный Дунай разума" Николае Чаушеску и северокорейская династия Кимов.

Ким Чен Ир, отец нынешнего диктатора Ким Чен Ына, любил автомобили марки "Мерседес", фильмы и женщин, которых у него был целый гарем. По словам его японского шеф-повара, в его штаб-квартире в Пхеньяне у него был подземный бункер, включающий винный погреб на 10 000 бутылок и караоке-бар. В другом дворце у него был взрывобезопасный бассейн олимпийских размеров с золотой плиткой на дне, изображающей его самого.

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Мавзолей Ким Ир Сена в Пхеньяне
Фото: KTG North Korea Travel

Неизвестно, чей портрет теперь украшает бассейн и оставил ли Ким Чен Ын портрет дедушки в неприкосновенности. Но несомненно то, что Ким Ир Сен, до сих пор действует как "вечный" президент Северной Кореи, даже несмотря на то, что он умер в 1994 году. Говорят, что горы поклонялись ему еще при его жизни, согласно государственной пропаганде, его смерть заставила плакать даже птиц. И после смерти он упокоился в роскошном мавзолее в неоклассическом стиле, где всех посетителей заставляют надеть парадную одежду и просвечивают рентгеном.

Сын фермера Николае Чаушеску был настолько впечатлен великолепием своих северокорейских товарищей, что приказал построить в Бухаресте второе по величине здание в мире (после Пентагона). Для этого ему понадобился, помимо прочего, миллион кубометров мрамора и 3500 тонн хрусталя для люстр. Из-за масштабной стройки уничтожили пятую часть застройки Бухареста, срыли целый холм и снесли 27 церквей и синагог.

николае чаушеску, румыния, бухарест, дворец народа Fullscreen
Монументальный Дворец Народа в Бухаресте
Фото: tripadvisor

Как хороший коммунист, Чаушеску называл его "Дворцом народа". На фотографиях из книги Питера Йорка изображены комнаты, полные шуб и часов, бассейн и несколько ванных комнат в плитке с цветочками. Раковины фиолетовые и розовые, как у Барби, а краны для воды золотые. Все "интригующе безобразно", как пишет Йорк. Многочисленные ванные комнаты он объясняет ипохондрией Чаушеску и его жены Елены.

николае чаушеску, румыния, бухарест Fullscreen
Ванная во дворце Николае Чаушеску
Фото: tripadvisor
николае чаушеску, румыния, бухарест Fullscreen
Бассейн во дворце Николае Чаушеску
Фото: tripadvisor

Дело дошло до того, что они оба всегда дезинфицировали руки и пробовали еду, даже когда посещали королеву, которой это совсем не нравилось. Большинство диктаторов, независимо от их идеологии, желают, чтобы их запомнили гигантскими зданиями. Адольф Гитлер, который планировал создать в Берлине закрытый зал на 200 000 товарищей, в котором на потолке могли образовываться дождевые облака, в частном порядке предпочитал, чтобы все было традиционным. Говорят, что он сам выбрал мещанскую мебель для своего Бергхофа в Берхтесгадене, включая плетеные стулья, растения в горшках, безделушки и напольные часы, на троне которых был изображен орел со свастикой.

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Адольф Гитлер в своем кабинете
Фото: NZZ

В одной из комнат действительно находился один из глобусов, которыми жонглирует Чарли Чаплин в фильме "Великий диктатор". "Власть смешна. А абсолютная власть — это просто смешно", — написала о книге Питера Йорка английская газета. Об этом свидетельствовали дома и дворцы сильных мира сего. Однако, как показывает многолетнее правление Асадов, это осознание обычно слишком долго остается без последствий.

Напомним, сирийские повстанцы сожгли мавзолей Хафеза Асада в его родном городе.