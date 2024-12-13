В гостях у диктаторів: чому Асад, Чаушеску і Хусейн будували жахливі палаци

Багато золота, оголені жінки і підлоговий годинник зі свастикою — диктатори від Гітлера до Саддама Хусейна вирізнялися дуже поганим смаком, коли справа доходила до дизайну інтер'єрів.

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Сирійські повстанці захопили палац Башара Асада в Дамаску. І всі побачили, що його прихисток був так само позбавленим смаку і дуже дорогим, як і в інших повалених тиранів. Здавалося, якщо вам не доведеться мати справу з будівельними нормами та іпотекою, ви можете втілити найсміливіші мрії в реальність. Але вивчення палаців тиранів і диктаторів показує, що зазвичай всі їхні фантазії закінчують на великій кількості мармуру і золота. Про це пише NZZ.

Інтер'єр палацу Башара Асада в Дамаску

Зображення й розмиті відеоролики, що облетіли світ після втечі сирійського диктатора Башара аль-Асада, розкривають банальне розуміння: диктатори — це люди, тож у них часто сумнівний смак. Башару аль-Асаду та його дружині Асмі, здається, подобалися важкі меблі, червоні килими, полірований мармур, позолота і швидкі автомобілі: Mercedes, Ferrari, Aston Martin і Lamborghini.

Кажуть, що нерухомість Асада в Дамаску коштує близько мільярда доларів. Головна будівля займає більше місця, ніж чотири футбольні поля. Той, хто був тут гостем, має бути наляканий і вражений. Звісно, зображення з палацу пробуджують вуаєристські інстинкти. Як жили Асади? Чи сказав він їй того вечора на бежевому дивані, кого він заарештує наступного разу? Він їздив на своєму Ferrari F50 нічним містом? Чи він просто сидів за кермом і просто про це мріяв?

Інтер'єр палацу Башара Асада в Дамаску

Стиль палацу Башара Асада, безумовно, типовий для диктаторів. Принаймні, так пише британський критик стилю Пітер Йорк у своїй книзі "В гостях у диктаторів". Абсолютні правителі нового часу не усвідомлюють меж між суспільним і приватним. Вони наслідували шикарний стиль, подібно до продюсерів порно та інших кар'єристів. Хоча їм не потрібно турбуватися про гроші, результат, за словами Йорка, зазвичай дивний: "Будинки диктаторів показують нам, що відбувається, коли людям дозволяють втілювати в життя свої фантазії без будь-яких обмежень".

Диктатори, на кшталт Хусейна чи Башара Асада, змінюють палаци та квартири, як інші люди змінюють одяг. Повідомляється, що одному лише Саддаму Хусейну належало близько 65 будинків. Якби він змінив квартиру, то вислав би кілька кортежів і двійників, щоб збити ворогів зі сліду.

Скинутий 2003 року іракський диктатор, якого знайшли в брудному підземеллі в лахмітті, був відомий не тільки своєю жорстокістю, а й жахливим смаком.

Сокіл на стіні палацу Саддама Хусейна Фото: NZZ

В одному з його палаців у Багдаді була зала з соколом (чи орлом?) заввишки близько чотирьох метрів і завширшки десять метрів над вхідними дверима. Гігантського птаха було зроблено з коричневого і сірого італійського мармуру, його кігті впиралися в землю. У Басрі в диктатора була ванна кімната з п'ятьма умивальниками, золотими кранами і п'ятьма дзеркалами в золотих рамах.

Картини в палаці Саддама Хусейна Фото: NZZ

У мистецтві "Вавилонський лев" мав схильність до зображень у стилі нью-ейдж і фентезі. На них були зображені оголені жінки, чудовиська та м'язисті герої.

Картина в палаці Саддама Хусейна Фото: NZZ

Один тільки дизайн інтер'єру Саддама, як жартує Пітер Йорк, виправдовував вторгнення союзників до Іраку. Як і його сусід Асад, іракський президент колекціонував дорогі автомобілі. Крім іншого, у нього був рожевий Chevy Bel Air 1950-х років, який під час війни був розчавлений танком. Одного разу Саддам підпалив колекцію автомобілів свого сина Удея: він був злий, бо Удей убив сусіда. Не те щоб це було заборонено. Але Саддаму подобалася людина, яку він убив.

Золоті крани в палаці Саддама Хусейна Фото: NZZ

Саддам Хусейн, колишній союзник США в боротьбі з комунізмом, виріс в архаїчному клановому середовищі, його рука була прикрашена дешевим татуюванням. З іншого боку, династія Асада походила з освіченішої родини. Хафез Асад — один із тих тиранів-соціалістів, які були союзниками Радянського Союзу і експлуатували свій народ "в ім'я прогресу і справедливості". Зовсім недавно вони фінансували свій спосіб життя, продаючи наркотичний препарат "Каптагон" і привласнюючи гуманітарну допомогу.

До цього прогресивного і здебільшого клептократичного клубу диктаторів входили Йосип Броз Тіто, Фідель Кастро, "Геній Карпат" і "Повноводний Дунай розуму" Ніколає Чаушеску та північнокорейська династія Кімів.

Кім Чен Ір, батько нинішнього диктатора Кім Чен Ина, любив автомобілі марки "Мерседес", фільми і жінок, яких у нього був цілий гарем. За словами його японського шеф-кухаря, в його штаб-квартирі в Пхеньяні в нього був підземний бункер, що містив винний льох на 10 000 пляшок і караоке-бар. В іншому палаці в нього був вибухобезпечний басейн олімпійських розмірів із золотою плиткою на дні, що зображає його самого.

Мавзолей Кім Ір Сена в Пхеньяні Фото: KTG North Korea Travel

Невідомо, чий портрет тепер прикрашає басейн і чи залишив Кім Чен Ин портрет дідуся в недоторканності. Але безсумнівним є те, що Кім Ір Сен досі діє як "вічний" президент Північної Кореї, навіть попри те, що він помер 1994 року. Кажуть, що гори поклонялися йому ще за його життя, згідно з державною пропагандою, його смерть змусила плакати навіть птахів. І після смерті він упокоївся в розкішному мавзолеї в неокласичному стилі, де всіх відвідувачів примушують вдягнути парадний одяг і просвічують рентгеном.

Син фермера Ніколає Чаушеску був настільки вражений пишністю своїх північнокорейських товаришів, що наказав збудувати в Бухаресті другу за величиною будівлю у світі (після Пентагону). Для цього йому знадобився, крім іншого, мільйон кубометрів мармуру і 3 500 тонн кришталю для люстр. Через масштабне будівництво знищили п'яту частину забудови Бухареста, знесли цілий пагорб і зруйнували 27 церков і синагог.

Монументальний Палац народу в Бухаресті Фото: tripadvisor

Як хороший комуніст, Чаушеску називав його "Палацом народу". На фотографіях із книги Пітера Йорка зображені кімнати, повні шуб і годинників, басейн і кілька ванних кімнат у плитці з квіточками. Раковини фіолетові та рожеві, як у Барбі, а крани для води золоті. Усе "інтригуюче потворно", як пише Йорк. Численні ванні кімнати він пояснює іпохондрією Чаушеску та його дружини Єлени.

Ванна в палаці Ніколає Чаушеску Фото: tripadvisor

Басейн у палаці Ніколає Чаушеску Фото: tripadvisor

Справа дійшла до того, що вони обидва завжди дезінфікували руки та куштували їжу, навіть коли відвідували королеву, якій це зовсім не подобалося. Більшість диктаторів, незалежно від їхньої ідеології, бажають, щоб їх запам'ятали гігантськими будівлями. Адольф Гітлер, який планував створити в Берліні закритий зал на 200 000 товаришів, у якому на стелі могли утворюватися дощові хмари, приватно надавав перевагу тому, щоб усе було традиційним. Кажуть, що він сам вибрав міщанські меблі для свого Берґгофа в Бергтесгадені, включно з плетеними стільцями, рослинами в горщиках, дрібничками і підлоговим годинником, на троні якого був зображений орел зі свастикою.

Адольф Гітлер у своєму кабінеті Фото: NZZ

В одній із кімнат справді розташовувався один із глобусів, якими жонглює Чарлі Чаплін у фільмі "Великий диктатор". "Влада смішна. А абсолютна влада — це просто смішно", — написала про книгу Пітера Йорка англійська газета. Про це свідчили будинки і палаци сильних світу цього. Однак, як показує багаторічне правління Асадів, це усвідомлення зазвичай надто довго залишається без наслідків.

Нагадаємо, сирійські повстанці спалили мавзолей Хафеза Асада в його рідному місті.